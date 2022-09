Fanúšikovia v Anglicku žiadajú zlepšenie fungovania systému VAR

Londýn 6. septembra (TASR) - Anglickí priaznivci žiadajú podľa Asociácia podporovateľov futbalu (FSA) výrazné zlepšenie fungovania systému VAR. Kritizujú nekonzistentnosť verdiktov, pri ktorých rozhodcovia v Premier League používajú túto technológiu.



Správa prišla po víkendových zápasoch 6. kola najvyššej anglickej súťaže v reakcii na verdikty VAR v dueloch West Hamu a Newcastlu. Prvý menovaný tím mohol proti Chelsea (2:1) v úplnom závere vyrovnať na 2:2, no Jarrod Bowen podľa arbitrov fauloval Edouarda Mendyho, ktorého preskakoval po tom, ako brankár vyrazil jeho strelu. Aj druhý sporný verdikt sa týkal brankára - Newcastlu neuznali gól na 1:0 proti Crystal Palace (0:0) za faul na Vicenta Guaitu. Toho sa mal dopustiť Joe Willock. Zo záznamu však vyplýva, že stredopoliara natlačil na brankára obranca hostí Tyrick Mitchell. Organizácia zastrešujúca rozhodcov v Premier League PGMOL (The Professional Game Match Officials Board) uznala, že verdikty boli chybné.



"Vedeniu ligy sme jasne povedali, že značná väčšina návštevníkov zápasov aj televíznych divákov považuje futbal s VAR za menej atraktívny. Je potrebné urobiť veľké zmeny. Zavedenie systému sme kritizovali od prvého dňa," citovala agentúra DPA z oficiálneho vyhlásenia FSA. Tento názor na systém zastáva podľa prieskumu asociácie 95 percent z 33-tisícovej vzorky respondentov. "Naše ďalšie stretnutie s vedením bude čoskoro a budeme sa naďalej v tejto veci snažiť zlepovať podmienky pre návštevníkov zápasov. Komunikácia, rýchlosť a presnosť, to sú problémy, s ktorými sa nič nedeje," dodala FSA.