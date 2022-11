Fanúšikovia v kostýme križiaka a rytiera sa na štadión nedostanú

Dauha 25. novembra (TASR) - Futbaloví fanúšikovia v kostýmoch križiakov a rytierov sa na majstrovstvách sveta v Katare do hľadiska nedostanú. Podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) by mohol ich výzor pôsobiť urážlivo voči príslušníkom hostiteľskej krajiny.



Rozhodnutie musia prijať predovšetkým anglickí fanúšikovia. Práve mnohí z nich si zvykli prísť do hľadiska v imitácii krúžkového brnenia vyzdobeného červeným krížom svätého Juraja, ktorý sa nachádza aj na národnej vlajke Anglicka. "Kostýmy križiakov v arabskom prostredí môžu pôsobiť ofenzívne voči moslimom," zverejnila FIFA podľa DPA.



Podporila ju aj antidiskriminačná organizácia Kick It Out. "Oblečenia symbolizujúce križiakov a rytierov nemusia byť v Katare vítané. Vyzývame fanúšikov, aby si uvedomili miestne zvyklosti a akceptovali to," uviedla pred piatkovým duelom Anglicka s USA v Al Chore.