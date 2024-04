Fanúšikovia v Utahu privítali nový klub, trénerov a hráčov z Arizony

Salt Lake City 25. apríla (TASR) - Hokejoví fanúšikovia v Salt Lake City privítali v stredu hráčov Arizony Coyotes, ktorých klub sa sťahuje práve do mesta v americkom štáte Utah. Hráčov a trénerov čakalo na letisku zhruba 100 hokejistov z miestnych mládežníckych programov.



"Sme skupina 70 ľudí, ktorých vymenili v rovnaký deň a na rovnaké miesto. Myslím si, že to má v sebe niečo čarovné a zblíži nás to. Keď chcete vyhrať titul, musíte prekonávať prekážky spoločne. My sme už tento rok nejaké prekonali," citovala trénera Andreho Tourignyho agentúra AP.



Klub sídlil predtým v meste Tempe a hral v univerzitnej hale s kapacitou 5000 miest. Pre neúspešnú snahu o vybudovanie vlastnej arény majitelia klub predali rodine Smithovcom, ktorá vlastní aj klub basketbalovej NBA Utah Jazz. Na novej adrese klub tiež ešte nemá vytvorené ideálne zázemie, chýba tréningový priestor. "Potrebujeme len ľad. Je jedno, kde to bude. Pokiaľ máme ľad, sme spokojní," povedal generálny manažér klubu Bill Armstrong.



Arizona nepostúpila v tejto sezóne štvrtýkrát za sebou do play off. V Centrálnej divízii obsadila siedme miesto s 30-bodovu stratou na tretie Colorado. V Západnej konferencii bola trinásta a na druhú voľnú kartu jej chýbalo 21 bodov. V organizácii pôsobí aj slovenský útočník Miloš Kelemen, ktorý trávi väčšinu tejto sezóny na farme v AHL. Za Arizonu absolvoval desať duelov a pripísal si jednu asistenciu.