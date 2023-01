Fanúšikovia vybrali do All Star exhibície aj Draisaitla či Pastrňáka

nominácie na All Star víkend:



Metropolitná divízia (v zátvorke počet účastí na All Star):



Sidney Crosby, útočník, Pittsburgh (5)



Johnny Gaudreau, útočník, Columbus (7)



Kevin Hayes, útočník, Philadelphia (1)



Jack Hughes, útočník, New Jersey (2)



Brock Nelson, útočník, NY Islanders (1)



Alexander Ovečkin, útočník, Washington (8)



Artemij Panarin, útočník, NY Rangers (1)*



Andrei Svečnikov, útočník, Carolina (1)



Adam Fox, obranca, NY Rangers (1)*



Igor Šesťorkin, brankár, NY Rangers (1)



Iľja Sorokin, brankár, NY Islanders (1)*







Atlantická divízia:



Nikita Kucherov, útočník, Tampa (4)



Dylan Larkin, útočník, Detroit (3)



Mitchell Marner, útočník, Toronto (2)



Auston Matthews, útočník, Toronto (5)*



David Pastrňák, útočník, Boston (3)*



Nick Suzuki, útočník, Montreal (2)



Tage Thompson, útočník, Buffalo (1)



Brady Tkachuk, útočník, Ottawa (3)



Matthew Tkachuk, útočník, Florida (2)



Andrei Vasilevskij, brankár, Tampa (4)*



Linus Ullmark, brankár, Boston (1)







Centrálna divízia:



Kirill Kaprizov, útočník, Minnesota (2)



Clayton Keller, útočník, Arizona (3)



Nathan MacKinnon, útočník, Colorado (5)*



Mikko Rantanen, útočník, Colorado (2)*



Jason Robertson, útočník, Dallas (1)



Vladimir Tarasenko, útočník, St. Louis (4)



Seth Jones, obranca, Chicago (4)



Cale Makar, obranca, Colorado (2)



Josh Morrissey, obranca, Winnipeg (1)



Connor Hellebuyck, brankár, Winnipeg (3)*



Juuse Saros, brankár, Nashville (2)







Pacifická divízia:



Matty Beniers, útočník, Seattle (1)



Leon Draisaitl, útočník, Edmonton (4)*



Kevin Fiala, útočník, LA Kings (1)



Bo Horvat, útočník, Vancouver (2)*



Nazem Kadri, útočník, Calgary (2)



Connor McDavid, útočník, Edmonton (6)



Elias Pettersson, útočník, Vancouver (3)



Troy Terry, útočník, Anaheim (2)



Erik Karlsson, obranca, San Jose (7)



Stuart Skinner, brankár, Edmonton (1)*



Logan Thompson, brankár, Vegas (1)



* - vybrali fanúšikovia v hlasovaní



New York 20. januára (TASR) - Leon Draisaitl i David Pastrňák budú v akcii počas All Star víkendu zámorskej NHL. Hokejoví fanúšikovia si ich vybrali na súpisky spolu s ďalšími desiatimi hráčmi. Exhibícia sa uskutoční 3. a 4. februára vo floridskom Sunrise, Slovensko na nej nebude mať zastúpenie.Elitným útočníkom patrí druhá a štvrtá priečka v produktivite prebiehajúcej sezóny. Draisaitl z Edmontonu nazbieral 72 bodov (27+45) a Pastrňák z Bostonu 65 (35+28). Jednoznačný líder je Connor McDavid taktiež z tímu Oilers, ktorý si pripísal v 47 dueloch už 86 bodov (39+47).Hlasovanie fanúšikov určilo posledné tri mená (2 korčuliari, 1 brankár) na súpiskách jednotlivých divízií - Metropolitnej, Atlantickej, Centrálnej a Pacifickej. Ešte predtým vytvorili osemčlenné nominácie zástupcovia NHL, ktorí vybrali po jednom hráčovi z každého z 32 tímov a zverejnili ich 5. januára. Fanúšikovia mohli hlasovať aj pre troch hráčov z toho istého tímu.Edmonton bude mať v Pacifickej divízii trojnásobné zastúpenie, keďže priaznivci zvolili k McDavidovi a Draisaitlovi aj brankára Stuarta Skinnera, ktorý si odkrúti premiéru v Zápase hviezd. Troch hráčov má vo výbere Metropolitnej divízie aj New York Rangers, ktorí budú reprezentovať brankár Igor Šesťorkin a fanúšikovia zvolili aj obrancu Adama Foxa a útočníka Artemija Panarina. V Centrálnej divízii je trojica z Colorada, predstavitelia NHL zaradili do výberu beka Calea Makara a diváci pridali útočníkov Nathana MacKinnona a Mikka Rantanena. Po dvoch hráčov majú v divíziách Vancouver, Winnipeg, Boston, Toronto, Tampa Bay a New York Islanders. V každom tíme sú dvaja brankári a deväť korčuliarov.," povedal Pastrňák, ktorý si zahrá s brankárom Bostonu Linusom Ullmarkom.Trénermi jednotlivých výberov budú Rod Brind'Amour z Caroliny Hurricanes (Metropolitná), Jim Montgomery z Bostonu Bruins (Atlantická), Peter DeBoer z Dallasu Stars (Centrálna) a Bruce Cassidy z Vegas Golden Knights (Pacifická).