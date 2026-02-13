< sekcia Šport
Fanúšikovia z USA chcú preveriť výsledky súťaže v tancoch
Americkí priaznivci krasokorčuľovania sa nevedia zmieriť s prehrou, ktorú utrpelo duo Madison Chocková, Evan Bates v súťaži tanečných párov na ZOH 2026.
Autor TASR
Miláno 13. februára (TASR) - Americkí priaznivci krasokorčuľovania sa nevedia zmieriť s prehrou, ktorú utrpelo duo Madison Chocková, Evan Bates v súťaži tanečných párov na ZOH 2026 s víťazným francúzskym párom Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron. Vinia z nej rozhodcov a spísali petíciu, ktorá požaduje, aby sa výsledky opätovne vyšetrili. Do piatka ju podpísalo viac ako 14.000 signatárov.
Problematické sú údajne známky francúzskej rozhodkyne Jezabel Dabouisovej, ktorá mala svojich krajanov nadhodnotiť. Medzinárodná korčuliarska federácia (ISU) však akékoľvek spochybňovanie výsledkov súťaže odmieta. „Je úplne normálne, že každý rozhodca udelí odlišné skóre. Preto máme v systéme pravidiel mechanizmus, ktorý zmierňuje tieto odchýlky. Sme maximálne presvedčení, že výsledná známka súťažiacich je plne spravodlivá,“ zverejnila ISU podľa AP.
