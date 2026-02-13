Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
< sekcia Šport

Fanúšikovia z USA chcú preveriť výsledky súťaže v tancoch

.
Francúzski krasokorčuliari Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron získali zlaté medaily v súťaži tanečných párov na ZOH v Miláne 11. februára 2026. Foto: TASR/AP

Americkí priaznivci krasokorčuľovania sa nevedia zmieriť s prehrou, ktorú utrpelo duo Madison Chocková, Evan Bates v súťaži tanečných párov na ZOH 2026.

Autor TASR
Miláno 13. februára (TASR) - Americkí priaznivci krasokorčuľovania sa nevedia zmieriť s prehrou, ktorú utrpelo duo Madison Chocková, Evan Bates v súťaži tanečných párov na ZOH 2026 s víťazným francúzskym párom Laurence Fournierová Beaudryová, Guillaume Cizeron. Vinia z nej rozhodcov a spísali petíciu, ktorá požaduje, aby sa výsledky opätovne vyšetrili. Do piatka ju podpísalo viac ako 14.000 signatárov.

Problematické sú údajne známky francúzskej rozhodkyne Jezabel Dabouisovej, ktorá mala svojich krajanov nadhodnotiť. Medzinárodná korčuliarska federácia (ISU) však akékoľvek spochybňovanie výsledkov súťaže odmieta. „Je úplne normálne, že každý rozhodca udelí odlišné skóre. Preto máme v systéme pravidiel mechanizmus, ktorý zmierňuje tieto odchýlky. Sme maximálne presvedčení, že výsledná známka súťažiacich je plne spravodlivá,“ zverejnila ISU podľa AP.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 13. februára

ONLINE ZOH 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

SCHOVÁVAL SA 16 ROKOV: Zatkli Slováka, ktorý prišiel na zápas s Fínmi

VIDEO:Fico ocenil návrh oddeliť plyn od elektriny pri stanovovaní cien