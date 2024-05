Fanzónu pred štart šampionátu ovládli v Ostrave Slováci

Ostrava 10. mája (TASR) - Dve hodiny pred zápasom slovenských hokejistov proti Nemecku na MS v Ostrave bolo vo fanzóne počuť prevažne slovenčinu. Hlúčiky fanúšikov mierili do tretieho najväčšieho mesta v Česku už od rána a postupne sa usádzali v miestnych podnikoch.



Priľahlá fanzóna sa nachádza hneď vedľa Ostrava arény a pre návštevníkov ju otvorili o 14. hodine. Okamžite ju zaplnili Slováci. Priaznivcov Nemecka, prvého súpera zverencov Craiga Ramsayho na šampionáte, bolo vidieť sporadicky. Panovala však výborná nálada a tých pár fanúšikov Nemecka si zobrali ku stolu veľké skupiny slovenských fanúšikov. Spolu popíjali aj spievali.



Niektorí Slováci mali na sebe najnovšiu sadu dresov, no mnohí si na seba obliekli aj tzv. retro sady. Jeden z nich nás zaujal aj transparentom, ktorý rozvinul spolu s deťmi a okrem slovenského znaku na ňom bol aj erb Katalánska. "Žijem v Španielsku už viac ako 20 rokov a moje deti ešte neboli na hokeji. Preto som ich vzal, aby zažili atmosféru hokeja, pretože doma žijú futbalom. Sme tu len hodinu, ale deti sú nadšené. Som rád, že som im mohol ukázať ako to na MS žije a čo som ja ako mladý zažíval," povedal pre TASR fanúšik Rasťo. Obe jeho deti sa na zápas chystali s veľkým nápisom na transparente: "Rodené Katalánky, ale srdcom hokejové Slovenky."