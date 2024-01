Farabee rozhodol o triumfe Flyers, Dallas nestačil na Nashville

NHL - výsledky:



Dallas - Nashville 3:6,

Minnesota - Philadelphia 3:4 pp

New York 13. januára (TASR) - Hokejisti Philadelphie vyhrali v zámorskej NHL tretí z uplynulých štyroch duelov, keď na ľade Minnesoty uspeli 4:3 po predĺžení. Dvoma presnými zásahmi, vrátane víťazného, k tomu prispel Joel Farabee. Hráči Nashville triumfovali v Dallase 6:3, gólom a dvoma asistenciami sa blysol Ryan O'Reilly.Minnesota viedla doma nad Philadelphiou ešte v tretej tretine 3:1, no hostia dokázali skóre otočiť. Farabee rozhodol o ich víťazstve vo štvrtej minúte predĺženia, sekundu pred koncom presilovky štyroch proti trom. Brankár domácich Marc-Andre Fleury sa tak neodpútal od Patricka Roya na druhom mieste historických tabuliek v počte víťazstiev v NHL, obaja ich majú stále na konte 551. Líder v tejto štatistike je neohrozene Martin Brodeur (691). Minnesota prehrala tretíkrát za sebou.Dallas nestačil na vlastnom ľade na Nashville, keď sa do jeho bránky po takmer mesiaci od zranenia vrátil Jake Oettinger. Predviedol 32 zákrokov, no jeho tím vyšiel v súboji s divíznym rivalom naprázdno. Pod triumf 6:3 sa okrem O'Reillyho (1+2) podpísal tromi bodmi aj švajčiarsky obranca Roman Josi (0+3), gól a asistenciu pridal švédsky útočník Filip Forsberg.