Farah bude štartovať na Londýnskom maratóne: Stále cítim zápal

Londýn 7. júla (TASR) - Britský atlét Mo Farah oznámil svoj štart na októbrovom Londýnskom maratóne. Jeden z najúspešnejších britských vytrvalostných bežcov sa vracia na najdlhšiu bežeckú trať po troch rokoch.



"Stále cítim zápal a nemyslím si teda, že by som mal uvažovať o ukončení kariéry. Buďme však realisti, mám na to fyzicky?" uviedol Farah pre AFP. Svoj momentálny prístup následne prirovnal k tenistovi Andymu Murrayovi. "Pozrezávam tenis a Murray má v sebe stále zápal, no limituje ho fyzička," dodal štvornásobný olympijský víťaz z rokov 2012 a 2016.



Tridsaťdeväťročný bežec má na konte triumf na maratóne v Chicagu z roku 2019, na londýnskom si predtým pripísal tretie miesto. Na OH získal dvakrát za sebou double v pretekoch na 5000 a 10.000 metrov.