Farajpourová postúpila na ME do 23 rokov do semifinále stovky

Bergen 17. júla (TASR) - Slovenská šprintérka Delia Farajpourová postúpila na atletických ME do 23 rokov v nórskom Bergene do semifinále behu na 100 m. Medzi šestnástku najlepších sa prepracovala časom 11,54 s. Boj o finále ju čakal už vo štvrtok o 20.30 h.



Jej krajanka Agáta Cellerová absolvovala v rovnakej disciplíne iba jeden súťažný beh, časom 11,80 skončila na 22. pozícii. Filipovi Federičovi patrila na najkratšom šprinte 22. priečka, keď v rozbehu zabehol 10,74.



Do semifinále sa neprepracoval ani Franklin Henry na štvorstovke, zaznamenal čas 48,18, čo mu stačilo na 28. pozíciu. Denis Bartek obsadil v behu na 400 m prek. konečné 33. miesto, keď v rozbehu dosiahol čas 52,71 a nedostal sa medzi 24 semifinalistov. Monika Marjová si v guli pripísala 21. priečku, v kvalifikácii vrhla 13,91 m, čo nestačilo na postup do finále.