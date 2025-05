Farioli odstúpil z funkcie trénera Ajaxu: Najlepší čas na rozchod

Amsterdam 19. mája (TASR) - Talian Francesco Farioli odstúpil z funkcie hlavného trénera Ajaxu Amsterdam. Urobil tak krátko po tom, ako majstrovský titul v holandskej Eredivisie obhájili futbalisti PSV Eindhoven.



K titulu mal pritom ešte pred pár týždňami nakročené Ajax, pred Eindhovenom viedol o deväť bodov. V závere sezóny však prišiel nečakaný kolaps, v posledných piatich zápasoch dvakrát remizoval, dvakrát prehral a po záverečnom triumfe nad Twente v tabuľke zaostal o bod za PSV. „Ja aj vedenie máme do budúcnosti Ajaxu rovnaké ciele, ale odlišné vízie a časové rámce o tom, ako by sme na ich dosiahnutí mali pracovať. Vzhľadom na tieto rozdiely v princípoch a základoch projektu hlboko v srdci cítim, že je najlepší čas na rozchod,“ uviedol Farioli podľa AP.



Tridsaťšesťročný kormidelník prišiel do Amsterdamu len minulé leto a s klubom mal podpísaný kontrakt do júna 2027. „Považujem to za neuveriteľné sklamanie. Dosiahli sme náš cieľ, a to je kvalifikovať sa do Ligy majstrov. Francesco zohral kľúčovú úlohu pri posilňovaní vysokovýkonnej kultúry v Ajaxe, za čo sme nesmierne vďační. Letné prestupové obdobie malo byť tak či tak zložité a teraz sa stalo ešte náročnejším,“ reagoval technický riaditeľ Ajaxu Alex Kroes.