Färjestad zdolal Třinec 3:2 pp, Hudáček a Daňo s asistenciou

Liga majstrov - 5. kolo:



Färjestad BK - HC Oceláři Třinec 3:2 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0)



Góly: 9., 26. a 62. Tomášek - – 57. Nestrašil (DAŇO), 58. Kurovský (HUDÁČEK)







Skelleftea AIK - Fehérvár AV 19 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)



Góly: 3. Haara, 13. Johnson, 22. Heikkinen. 52. Lindgren – 18. Magosi, 48. Cheek







SönderjyskE Ishockey - Tappara Tampere 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)



Góly: 5. Nielsen – 12. Keskinen, 14. Järventie, 22. a 30. Gallet, 32. Matinmikko, 52. Räsänen, 55. Rautiainen







Växjö Lakers - EC Salzburg 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)



Góly: 17. Nilsson – 51. Thaler, 59. Schneider, 59. Murphy















Bratislava 8. októbra (TASR) - Hokejisti Färjestad BK v zostave so slovenským útočníkom Mariánom Studeničom zvíťazili aj v piatom zápase základnej časti Ligy majstrov. Švédsky tím už mal istotu účasti v play off a potvrdil to triumfom nad Třincom 3:2 po predĺžení. V drese domácich sa blysol hetrikom David Tomášek. Za úradujúceho českého majstra si pripísali zhodne po jednej asistencii Marko Daňo a Libor Hudáček.Maďarský Fehérvár AV prehral na ľade švédskeho šampióna Skelleftea AIK 2:4. Za hostí nastúpil slovenský obranca Martin Štajnoch, ktorý však nebodoval. Fínsky majster a víťaz súťaže spred dvoch rokov Tappara Tampere deklasoval dánsky SönderjyskE Ishockey na ich ľade 7:1.