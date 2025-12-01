< sekcia Šport
Farkašová uzatvorila ocenením kariéru: Išla som si za snom
Výpočet kariérnych úspechov 39-ročnej bývalej reprezentantky Slovenska mohol byť pokojne úplne iný, keby si na svojej športovej ceste nevybrala práve paraalpské lyžovanie.
Autor TASR
Bratislava 1. decembra (TASR) – Slovenka Henrieta Farkašová patrila takmer 15 rokov k svetovej špičke v paraalpskom lyžovaní. Počas tohto obdobia vybojovala v slovenských farbách cez 30 medailí zo zimných paralympijských hier a majstrovstiev sveta, ku ktorým pridávala ďalšie úspechy vo Svetových pohároch. Čerstvá držiteľka ocenenia Paralympionik 30-ročia ukázala vo svojom športovom príbehu nezlomnosť a odhodlanie aj v momentoch, keď to nebolo jednoduché.
Výpočet kariérnych úspechov 39-ročnej bývalej reprezentantky Slovenska mohol byť pokojne úplne iný, keby si na svojej športovej ceste nevybrala práve paraalpské lyžovanie. „Možno som sa mohla vydať iným smerom, pretože od útleho veku som bola pohybovo zdatné dieťa. Vyrastala som s troma bratmi, robila som kadejaké kúsky a veľa som behala. Myslím si, že som bola lepšia ako všetci moji zdraví spolužiaci. Ktovie, čo by bolo, keby ma niekto podchytí v niečom inom skôr. Asi to tak malo byť, že som si mala počkať na lyžovanie,“ povedala pre TASR Farkašová.
Ziskom 14 paralympijských medailí – 11 zlatých, 2 strieborných a 1 bronzovej, ju pred niekoľkými dňami vyhlásili za Paralympionika 30-ročia. Z historických štatistík je najúspešnejšou športovkyňou z radov zdravotne znevýhodnených športovcov. „Je to úžasné. Nikdy som si to ani nevedela predstaviť, že by som niečo takéto mohla dosiahnuť a mohla si preberať takéto ocenenie. Ja som veľmi šťastná a poctená, že mi bolo toto umožnené. Venovať sa tomu, čo ma baví a k tomu mi prišli do cesty správni ľudia, ktorí vo mne uvideli potenciál, priviedli ma k tomu a podporili ma počas športovej kariéry. Sama by som sa tak ďaleko nedostala, preto som vďačná za ľudí, ktorí mi pomáhali rásť,“ prezradila úspešná zástupkyňa Slovenska v paraalpskom lyžovaní.
Na zimných paralympijských hrách má v evidencii štyri súťažné štarty (2010, 2014, 2018, 2022), no hneď na začiatku kariéry si musela prežiť ťažký okamih v roku 2006 v Turíne. „Bola to veľmi ťažká emócia. V prvom rade to bol veľký šok a prekvapenie. Pravdu povediac, nečakala som to. Celé detstvo som trpela mojim hendikepom, všetci mi to dávali pociťovať. Sama som mala v bežnom živote problém so zrakom, orientáciou. Mala som veľa stresových situácií a momentov. Teraz som sa konečne našla v nejakej skupine, kde konečne patrím, tu som doma, tu mi rozumejú a som si rovná s ostatnými. Prišiel šok, keď mi povedali, že nespĺňam kritériá. Zamýšľala som, že ako je to možné, keď som toľké roky bojovala s opačným pocitom a zrazu mi povedia, že vidím možno inak. V tom období som bola nováčik, začiatok športovej kariéry a ja som sa len tešila z toho, že som na paralympiáde. Zrazu mi z ničoho nič povedali, že nemôžem štartovať, takže sa vo mne miešalo všetko možné,“ zamyslela sa Farkašová.
Tento okamih ju ako keby do ďalšieho obdobia posilnil, o tri roky neskôr si vybojovala prvé tri medaily z majstrovstiev sveta a udala tak tón tomu, že Slovensko sa stalo veľmocou v paraalpskom lyžovaní. „Nezlomilo ma to, práve naopak, posilnilo ma to. Išla som si za svojím snom a cieľom. Cieľom bolo len lyžovať. Pre mňa bolo ako keby len druhé, že chcem dosahovať nejaké výsledky. Užívala som si samotné lyžovanie, adrenalín a slobodu, ktorú mi to prinášalo. Nevedela som si to predstaviť, že som sa zrazu v niečom tak našla. Opäť len môžem poďakovať ľuďom, ktorí ma podporili a verili vo mňa,“ uviedla úspešná paralympionička.
Povestným vrcholom boli ZPH 2018 v Pjongčangu, ziskom štyroch zlatých a jednej striebornej medaily sa Farkašová stala vôbec najúspešnejšou športovkyňou hier: „Bolo to veľkolepé, z piatich disciplín sme štyri vyhrali. Všetko je to len o superlatívoch, išlo všetko ako po masle. Sú to pozitívne a príjemné spomienky, bola to neskutočná vec.“ Práve toto obdobie nezostalo bez povšimnutia, Medzinárodný paralympijský výbor (MPV) ju o rok neskôr vyhlásil za najúspešnejšiu paralympioničku sveta a získala aj prestížny Laureus World Sports Award. „Bolo to také docenenie mojej práce a snahy, je to aj také uznanie z vonku. Športový Oscar je veľmi významné ocenenie, veľkolepý galavečer s najlepšími športovcami sveta, preto to bol neskutočný a veľmi emotívny zážitok. Ani som neverila, že by som to mohla vyhrať. Brala som to tak, že som len dievča z malého Slovenska. Objal ma napríklad Novak Djokovič, prišlo mnoho známych športovcov. Som vďačná, že som všetko toto mohla zažiť,“ zaspomínala na túto udalosť Farkašová.
Nielen 14 cenných kovov z paralympijských hier, ale k tomu aj 20 medailí zo svetových šampionátov a nespočetné množstvo triumfov vo Svetovom pohári, úspechy reprezentantky Slovenska rezonovali viac ako 15 rokov. „Niekedy si aj poviem, že si možno ani neuvedomujem všetky tieto udalosti a veci. V každodennom živote som len obyčajná žena, ktorá si žila svoj život a sen. Niekedy si však poviem, že som dosiahla toho veľa, obetovala som tomu veľa a cesta nebola jednoduchá. Stále si pripomínam, čím všetkým som prešla a akú silu som mala, aby som medaily mohla získať, pretože prekážky prichádzali. V každom paralympijskom cykle som mala zranenia, zažila som veľa bolesti. V lyžovaní sa človek nevyhne pádom a sú veľmi tvrdé,“ vyjadrila sa 39-ročná paraalpská lyžiarka.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto úspešného príbehu boli na zjazdovkách navádzači, konkrétne Natália Šubrtová, Michal Červeň a Martin Motyka. „Sú to pre nás najdôležitejšie osoby, sú našimi očami a vedú nás dole svahom. Je to pre nich veľká zodpovednosť, priniesť nás bezpečne do cieľa. Musí tam panovať veľká dôvera a súhra, aby to celé fungovalo. Musíme si dôverovať, poznať sa navzájom a vedieť reagovať pri situáciách,“ ozrejmila Farkašová dôležitosť fungujúceho tímu.
V roku 2022 dala definitívnu bodku za športovou kariérou a prešla do inej kapitoly svojho života. „Myslím si, že som to zvládla. Keďže som mala počas kariéry momenty, ktoré ma odstavili, tak ma zranenia svojím spôsobom na toto pripravovali. Bola to taká úľava, že konečne sa môžem uvoľniť a nemusím sa na nič sústrediť, ale aj mi to veľmi chýbalo. Emócie sa miešali, ale bola som rada za oddych. Som vďačná za rodinu, ktorá ma vždy podržala v ťažkých momentoch. Vnútorne som cítila pokoj, že moja cesta je na konci. Cítila som veľkú vďačnosť, že som toto celé mohla zažiť,“ dodala na záver Farkašová.
