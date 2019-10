Farkašovú vyhlásili za najlepšiu svetovú paralympioničku

Bonn 25. októbra (TASR) - Slovenská lyžiarka Henrieta Farkašová získala ocenenie pre najlepšiu paralympioničku sveta za rok 2019. Porota brala do úvahy výsledky na vlaňajších zimných paralympíjskych hrách. Farkašová vybojovala v Kórejskej republike štyri zlaté a striebornú medailu, spoločne s navádzačkou Natáliou Šubrtovou sa stala najúspešnejšou pretekárkou ZPH 2018.



Pre Farkašovú je to už druhé medzinárodné ocenenie v tomto roku. Pred ním získala už prestížnu cenu Laureus World Sports Awards pre športovú osobnosť roka so zdravotným znevýhodnením. "Každý človek túži po uznaní a ja som veľmi šťastná, že sa mi ho dostalo. Táto cena dokazuje, aká úspešná bola moja paralympijská sezóna. Za tento úspech vďačím svojej láske k lyžovaniu, zároveň stále tvrdo pracujem, aby som sa zlepšovala. Napriek mnohým zraneniam som vždy našla silu pokračovať," citoval Farkašovú oficiálny web Medzinárodného paralympijského výboru.



Medzi mužmi získal hlavnú cenu bežec na lyžiach Francúz Benjamin Daviet. Ocenenie udeľuje Medzinárodný paralympijský výbor každé dva roky, vždy po príslušných paralympijských hrách.