Americký útočník Farley pokračuje v Nových Zámkoch: Som nadšený

Nové Zámky 15. júna (TASR) - Americký hokejový útočník Austin Farley bude aj v nasledujúcej sezóne pôsobiť v tíme HC Nové Zámky. Vedenie účastníka Tipos extraligy sa s 29-ročným krídelníkom dohodlo na novej ročnej zmluve.



"Som nadšený, že si oblečiem dres Nových Zámkov aj v ďalšej sezóne. Mal som to šťastie byť súčasťou tejto organizácie uplynulé dve sezóny a som hrdý na to, že vidím náš neustály progres. Už sa nemôžem dočkať začiatku sezóny a bojov o titul. Slovami nedokážem vyjadriť vďaku, ktorú cítim ku všetkým novozámockým fanúšikom za ich nesmiernu podporu v minulých rokoch. Verím, že v novej sezóne budeme opäť mimoriadne konkurencieschopní a nadviažeme na naše úspechy z minulej sezóny," povedal Farley pre oficiálnu webstránku klubu.



V uplynulej sezóne odohral 48 zápasov v základnej časti a získal 45 bodov (15+30), v play off pridal štyri stretnutia a zaznamenal v nich gól a dve asistencie.