Fasel je v otázke zrušenia MS stále zdržanlivý

Zürich 15. marca (TASR) - Ak by boli dôvody na zrušenie hokejových majstrovstiev sveta 2020 vo Švajčiarsku, Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) by už tak urobila. Pre portál lematin.ch to uviedol prezident IIHF René Fasel.



O tom, že sa šampionát vo Švajčiarsku pre pandémiu koronavírusu neuskutoční, informovali na konci týždňa niektoré zámorské médiá. Definitíva by mala padnúť v utorok 17. marca, keď sa na mimoriadnej schôdzi stretnú predstavitelia IIHF. "Je možné usporiadať MS bez divákov, keď už sa predalo viac ako 300-tisíc lístkov? Nie, o tom niet pochýb. Prázdne tribúny počas MS nedávajú zmysel. Takýto turnaj, to nie len o zápasoch, ale aj o atmosfére, o komunikácii medzi hráčmi a fanúšikmi," uviedol Fasel a dodal: "Neexistuje strach z toho, že MS budú zrušené. Musíme to však vziať do úvahy. Áno, je v hre aj táto možnosť. Rovnako ako skutočnosť, že NHL môže svojim hráčom zakázať účasť na turnaji kvôli obavám o ich zdravie. Ale ak by sme boli presvedčení, že MS treba zrušiť, už by sme to urobili, pretože sme poistení. Poistku uzatvárame každý rok od roku 2012. Je to drahé, stojí to 250.000 frankov, ale je to správny krok. Bez tohto by strata predstavovala asi 20 miliónov frankov," dodal Fasel.