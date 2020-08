Fasel o situácii v Bielorusku: Teraz by bolo nesprávne zasiahnuť

Lausanne 18. augusta (TASR) - Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel uviedol, že situáciu v Bielorusku pozorne sledujú. Podľa 70-ročného funkcionára sú však v tejto chvíli akékoľvek rozhodnutia predčasné. Reagoval tak na vyjadrenie lotyšského premiéra Krisjanisa Karinša, ktorý vyhlásil, že jeho krajina nechce budúcoročné MS v hokeji organizovať spoločne s Bieloruskom.



MS sa majú konať v Minsku a Rige od 21. mája do 6. júna 2021. Súčasná napätá situácia v Bielorusku po prezidentských voľbách však vyvoláva mnohé otázniky. V krajine vyšli do ulíc demonštranti, podľa ktorých boli voľby zmanipulované. "Naša federácia nemá nič spoločné s politikou. Situácia v Bielorusku je však pre nás, samozrejme, problém, ktorým sa zaoberáme. Rada IIHF preto usporiadala videokonferenciu. Situáciu sledujeme, ale teraz by bolo nesprávne akokoľvek zasiahnuť," citoval Fasela portál blick.ch.



V A-skupine v Minsku by mali hrať aj slovenskí hokejisti, okrem nich sú v nej Rusko, Švédsko, Česko, Švajčiarsko, Dánsko, Bielorusko a Veľká Británia. V B-skupine v Rige budú účinkovať Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko a Kazachstan.