Fasel podporil Rusov: Princíp kolektívnej viny nie je správny

Zürich 8. novembra (TASR) - Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Rene Fasel upozornil na veľký problém, ak Športový arbitrážny súd (CAS) potvrdí trest pre Rusov v dopingovej kauze. Minulý týždeň sa začalo pojednávanie vo veci odvolania proti rozhodnutiu Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) o štvorročnom vylúčení Ruska z medzinárodných podujatí. Okrem zákazu používania štátnych symbolov by to znamenalo, že Rusi nesmú organizovať ani hlavné turnaje vrátane MS v hokeji, ktoré sa majú uskutočniť v roku 2023.



Ak WADA obháji trest, na veľkých podujatiach budú smieť štartovať iba vybraní bezúhonní ruskí športovci pod neutrálnou vlajkou. Výnimku dostanú aj také podujatia, ktoré už Rusko získalo a nebolo by možné ich presunúť. Fasel je dlhodobo proti celoplošnému dištancu, ako príklad uvádza ZOH 2018, na ktorých ruskí hokejisti s neutrálnym statusom získali zlato. "Podľa mňa to nebolo fér. Museli hrať pod neutrálnou vlajkou a bez svojej hymny. Hokejisti pritom neboli nijako zapletení do pochybných dopingových praktík. Súhlasím s tým, aby boli previnilci vypátraní a spravodlivo potrestaní, ale uplatniť princíp kolektívnej viny, nie je správne," citoval Fasela portál insidethegames.biz.



V rozhovore upozornil na problémy, ktorým bude šampionát o tri roky čeliť, ak CAS rozhodne v neprospech Ruska. Zároveň vyjadril presvedčenie, že sa na MS bude vzťahovať výnimka o nemožnosti zmeniť dejisko: "Ak sa pristúpi na kolektívnu vinu, majstrovstvá budú mať vážny problém. Musíme podporiť tamojšiu hokejovú federáciu v boji proti takému scenáru." Rovnaký názor má aj prezident Ruskej hokejovej federácie a člen Rady IIHF Vladislav Tretiak, ktorý pre agentúru TASS poukázal aj na ekonomické dopady: "Už sme postavili štadión pre 20-tisíc divákov a investovali veľa peňazí. Vieme ako usporiadať veľký turnaj, všetci si pamätajú futbalové MS z roku 2018. IIHF nám dala dôveru a verím, že WADA nám umožní uskutočniť naše plány."