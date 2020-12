Fasel sa v januári stretne s prezidentom Bieloruska Lukašenkom

Minsk 29. decembra (TASR) - Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) René Fasel sa v januári stretne s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. Spolu chcú prediskutovať prípravy na majstrovstvá sveta 2021.



Svetový šampionát by sa mal konať od 21. mája do 6. júna v Minsku a Rige. Lotyšský premiér Krisjanis Karinš v auguste vyhlásil, že si nevie predstaviť organizáciu MS spolu s Bieloruskom pre rozsiahle politické protesty a obvinenia z porušovania ľudských práv v krajine. "Prídem do Bieloruska po 7. januári. Návšteva je naplánovaná a uskutoční sa, tým som si stopercentne istý. Stretnem sa s Alexandrom Lukašenkom a prediskutujeme súčasnú situáciu. Urobíme všetko pre to, aby sa svetový šampionát konal v Minsku," citoval Fasela portál ria.ru.



Prezident IIHF mal spolu s generálnym sekretárom Horstom Lichtnerom absolvovať plánované stretnutie s Lukašenkom už na začiatku decembra, obaja funkcionári však napokon museli cestu odložiť pre pozitívne testy na koronavírus.