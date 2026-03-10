Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Faško-Rudáš predĺžil kontrakt s Libercom o ďalšie dva roky

Na archívnej snímke Martin Faško-Rudáš. Foto: TASR Jakub Kotian

Faško-Rudáš v aktuálnom ročníku odohral za klub 50 zápasov a nazbieral v nich celkom 23 bodov (11+12), čím prekonal svoje minuloročné maximum.

Autor TASR
Liberec 10. marca (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Martin Faško-Rudáš bude naďalej pokračovať v českom klubu Bílí Tygři Liberec. S extraligistom podpísal nový dvojročný kontrakt s jednoročnou opciou. Pod Ještědom pôsobí už od sezóny 2021/2022.

Faško-Rudáš v aktuálnom ročníku odohral za klub 50 zápasov a nazbieral v nich celkom 23 bodov (11+12), čím prekonal svoje minuloročné maximum. „Martin u nás pôsobí už piatu sezónu a všetci ho vnímame ako nášho kmeňového hráča. Som preto veľmi rád, že sa rozhodol v Liberci pokračovať. Jeho charakter na ľade aj v kabíne je príkladný a tréneri presne vedia, čo od neho môžu každý deň očakávať. Svojimi výkonmi má zásadný vplyv na výsledky tímu. Navyše verím, že má stále potenciál posúvať sa a stať sa ešte dominantnejším hráčom,“ povedal pre klubový web športový riaditeľ Michal Birner.
