Faško-Rudáš predĺžil zmluvu s Libercom, klub si uplatnil opciu

Liberec 12. apríla (TASR) - Slovenský hokejista Martin Faško-Rudáš predĺžil zmluvu s českým klubom Bílí Tygři Liberec. Klub zo severu Čiech si uplatnil ročnú opciu a nový kontrakt má platnosť do 30. apríla budúceho roka.



Dvadsaťdvaročný útočník odohral za Liberec už dve sezóny a v tomto ročníku nazbieral v 56 dueloch 18 bodov (10+8). Faško-Rudáš dostal po vypadnutí Liberca vo štvrťfinále play off českej extraligy pozvánku aj do reprezentácie a v príprave môže zabojovať o svoju druhú účasť na svetovom šampionáte.



Okrem slovenského mladíka si klub uplatnil opciu aj na českých útočníkov Adama Najmana a Jana Šíra.