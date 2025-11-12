Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Faško-Rudáš prispel dvoma bodmi k víťazstvu Liberca nad Olomoucom 4:2

Na archívnej snímke Martin Faško-Rudáš. Foto: TASR Jakub Kotian

Bílí Tygři ukončili šnúru troch prehier a poskočili na 8. miesto tabuľky.

Autor TASR
Praha 12. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Faško-Rudáš prispel v stredu gólom i asistenciou k víťazstvu Liberca v predohrávke 24. kola českej extraligy nad Olomoucom 4:2. Jeden presný zásah domácich pridal jeho krajan Servác Petrovský. Bílí Tygři ukončili šnúru troch prehier a poskočili na 8. miesto tabuľky.



Česká extraliga


predohrávka 23. kola:

HC Vítkovice Ridera – Motor České Budějovice 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Góly: 34. Abdul, 48. Kalus, 51. Yetman, 60. Hauser – 22. Ordoš, 40. Ordoš



predohrávka 24. kola:

Bílí Tygři Liberec – HC Olomouc 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Góly: 1. Filippi (FAŠKO-RUDÁŠ), 8. FAŠKO-RUDÁŠ, 39. PETROVSKÝ, 53. Lenc – 17. Krastenbergs, 18. Fridrich


