Faško-Rudáš s bilanciou 1+1 pri výhre Liberca 6:3 nad Č. Budějovicami
Po troch prehrách za sebou sa z cenného víťazstva tešili hráči predposlednej Mladej Boleslavi.
Autor TASR
Praha 13. januára (TASR) - Slovenský hokejista Martin Faško-Rudáš sa v dohrávke 39. kola českej extraligy podieľal gólom a asistenciou na výhre Liberca nad Českými Budějovicami 6:3. Bodoval aj jeho spoluhráč a krajan Michal Ivan, ktorý prihral na otvárací gól stretnutia. V drese súpera si pripísal asistenciu ďalší Slovák Robert Lantoši. Domáce mužstvo sa vďaka trom bodom posunulo v tabuľke na priebežné 5. miesto.
Po troch prehrách za sebou sa z cenného víťazstva tešili hráči predposlednej Mladej Boleslavi. Na domácom ľade zdolali tiež v dohrávke 39. kola piaty Mountfield Hradec Králové 2:0. Rozhodol o tom dvojgólový Tomáš Fořt, pričom na otvárací presný zásah mu prihral Slovák Pavol Skalický.
Litvínov v zostave so slovenskými útočníkmi Matúšom Sukeľom a Maximom Čajkovičom podľahol v predohrávke 44. kola Sparte Praha 1:5.
česká extraliga:
dohrávky 39. kola:
BK Mladá Boleslav - Mountfield Hradec Králové 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Góly: 35. Fořt (SKALICKÝ), 43. Fořt
Bílí Tygři Liberec - Motor České Budějovice 6:3 (2:1, 2:1, 2:1)
Góly: 5. Pérez (IVAN), 6. Sandberg, 29. Galvas (FAŠKO-RUDÁŠ), 36. Pytlík, 45. FAŠKO-RUDÁŠ, 58. Lenc - 11. Kachyňa, 40. Bulíř (LANTOŠI), 41. Přikryl
predohrávka 44. kola:
HC Sparta Praha - HC Verva Litvínov 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Góly: 6. Chlapík, 37. Řepík, 56. Dzierkals, 58. Špaček, 60. Kousal - 24. Pištěk
