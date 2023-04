Faško-Rudáš sa odvďačil gólom: Podľa mňa sme hrali dobrý hokej

Ostrava 21. apríla (TASR) - Martin Faško-Rudáš sa v prípravných zápasoch vo Švajčiarsku objavil na súpiske ako trinásty útočník, rovnako tomu bolo aj vo štvrtkovom dueli s Českom. V piatok však slovenský hokejista dostal šancu v treťom útoku s Tamášim a Takáčom a za dôveru sa odvďačil gólom po výstavnej akcii.



Slováci prehrali s výberom Česka oba zápasy, no kým v tom prvom 1:5, v piatkovej odvete podali dobrý výkon a domácim podľahli 2:3 po nájazdoch. "Po včerajšku sme chceli hrať lepšie v obrannom pásme, to sa nám podarilo a hneď to inak vyzeralo. Nezvládli sme vstup do zápasu, ale potom to už bolo super a podľa mňa sme hrali dobrý hokej," uviedol Faško-Rudáš po zápase.



Dvadsaťdvaročný útočník sa zaskvel v druhej tretine, keď si po prihrávke Takáča cez tri štvrte klziska spracoval puk a nekompromisne ho poslal do siete ponad lapačku Hrubca. "Ani neviem, ako som si ho spracoval. Potom som myslel len na to ako prekonať brankára. Videl som, že robí pohyb doľava, tak som to na poslednú chvíľu zmenil, lebo som to chcel dať na vyrážačku."



Na ľade sa Faško-Rudáš prezentoval dobrým pohybom, obetavo hral aj v defenzíve. Pri českom tlaku v závere inkasoval tvrdú ranu a s poriadnymi bolesťami odolával. "Modlil som sa, aby sme nedostali gól. Dostal som to do predlaktia, nevedel som ani hokejku držať v ruke. Ale našťastie to dobre dopadlo."



Slovenský útočník chce zabojovať o nomináciu na MS, no vie, že to bude veľmi ťažké. "Chcel som sa ukázať a hrať čo najlepšie. Na to tu sme všetci, aby sme získali miestenku na MS," uzavrel.