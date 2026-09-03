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Faško-Rudáš skóroval, ale Liberec prehral v Tampere 3:6
Hráči HC Škoda Plzeň zvíťazili na domácom ľade nad švédskym Rögle BK 4:0.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 3. septembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Martin Faško-Rudáš si otvoril strelecký účet v novej sezóne základnej časti Ligy majstrov, no jeho Liberec prehral na ľade fínskej Tappary Tampere 3:6.
Hráči HC Škoda Plzeň zvíťazili na domácom ľade nad švédskym Rögle BK 4:0. Uspel aj ďalší český zástupca, Pardubice si poradili s poľským tímom GKS Tychy hladko 6:0.
V piatok sa v súťaži predstaví aj slovenský majster, HK Nitra na úvod nastúpi pred domácim publikom o 18.00 h proti švédskej Skelleftee.
Hráči HC Škoda Plzeň zvíťazili na domácom ľade nad švédskym Rögle BK 4:0. Uspel aj ďalší český zástupca, Pardubice si poradili s poľským tímom GKS Tychy hladko 6:0.
V piatok sa v súťaži predstaví aj slovenský majster, HK Nitra na úvod nastúpi pred domácim publikom o 18.00 h proti švédskej Skelleftee.
1. kolo základnej časti LM:
HC Škoda Plzeň - Rögle BK 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Góly: 34. Čech, 35. Katic, 43. Filip, 50. Merežko
Tappara Tampere - Bílí Tygři Liberec 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Góly: 2., 30. a 53. Räsänen, 37. Vanhatalo, 47. Suvanto, 48. Almari - 16. Lenc, 42. FAŠKO-RUDÁŠ, 50. Najman
HC Dynamo Pardubice - GKS Tychy 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Góly: 10. Stránský, 16. Kondelík, 19. Tourigny, 22. Kondelík, 43. Sedlák, 58. Stránský
Graz99ers - HC Fribourg-Gottéron 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
Góly: 20. Collins, 59. Vela - 4. Hedlund, 54. Rathgeb, 55. Richard, 60. Richard
EC-KAC Klagenfurt - Bordeaux Boxers 2:1 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 33. Unterweger, 62. Petersen - 13. Tomasino
EC Red Bull Salzburg - Kolín Haie 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Góly: 24. Schneider, 38. Huber (Raffl) - 17. Russell, 17. Noebels, 30. MacLeod, 40. Aubry, 44. Noebels
HC Škoda Plzeň - Rögle BK 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Góly: 34. Čech, 35. Katic, 43. Filip, 50. Merežko
Tappara Tampere - Bílí Tygři Liberec 6:3 (1:1, 2:0, 3:2)
Góly: 2., 30. a 53. Räsänen, 37. Vanhatalo, 47. Suvanto, 48. Almari - 16. Lenc, 42. FAŠKO-RUDÁŠ, 50. Najman
HC Dynamo Pardubice - GKS Tychy 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Góly: 10. Stránský, 16. Kondelík, 19. Tourigny, 22. Kondelík, 43. Sedlák, 58. Stránský
Graz99ers - HC Fribourg-Gottéron 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
Góly: 20. Collins, 59. Vela - 4. Hedlund, 54. Rathgeb, 55. Richard, 60. Richard
EC-KAC Klagenfurt - Bordeaux Boxers 2:1 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)
Góly: 33. Unterweger, 62. Petersen - 13. Tomasino
EC Red Bull Salzburg - Kolín Haie 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Góly: 24. Schneider, 38. Huber (Raffl) - 17. Russell, 17. Noebels, 30. MacLeod, 40. Aubry, 44. Noebels