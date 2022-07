Michal Faško sa vrátil do Banskej Bystrice

Banská Bystrica 2. júla (TASR) - Slovenský futbalista Michal Faško sa v sobotu stal druhou letnou posilou fortunaligového nováčika MFK Dukla Banská Bystrica. Dvadsaťsedemročný stredopoliar prišiel po 1,5-ročnom pôsobení v Slovane Liberec, so staronovým zamestnávateľom podpísal kontrakt na rok.



Faško si už dres Dukly obliekal v rokoch 2011 až 2015. "Mám chuť i motiváciu a verím, že ma znovu futbal začne baviť. Mal som totiž posledný polrok ťažký, ale na to už nechcem spomínať a ani sa tým zapodievať. Verím, že pomôžem hlavne klubu a potom aj nejakým spôsobom sebe a že budeme mať i nováčikovskú chuť a staneme sa nepríjemným súperom pre každého. Poznám skoro všetkých chalanov v tíme, jeden čas som tu trénoval, keď som sa individuálne pripravoval. Dá sa povedať, že som domáci hráč. Mal som tu prvý štart v prvej lige, bol som vtedy desiaty najmladší hráč v histórii najvyššej súťaže pod trénerom Štefanom Zaťkom. Takže za to som rád. Chcem sa aj touto cestou klubu odvďačiť a samozrejme pomôcť mu čo najviac, takisto aj sebe. Verím, že to bude vzájomná úspešná spolupráca," povedal Faško na oficiálnej stránke banskobystrického klubu.



Novú akvizíciu ohlásil aj ďalší nováčik najvyššej domácej súťaže MFK Skalica. Z poľského klubu GKS Jastrzebie angažoval 29-ročného slovenského obrancu Olivera Podhorina.