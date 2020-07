Faško verí, že Nitra zvládne baráž s Dubnicou: Urobíme pre to všetko

Senica 11. júla (TASR) - Nitra sa s nadstavbovou časťou o udržanie sa vo futbalovej Fortuna lige rozlúčila vysokou výhrou v Senici nad Trenčínom 3:0. Napriek tomu skončila v tabuľke posledná a čaká ju baráž s víťazom 2. ligy Dubnicou nad Váhom.



Trenčín nastúpil s viacerými novými hráčmi, chýbali mu dvaja hráči pre tresty, na poste stopérov debutovali len 16-ročný Urban Mazanovský a Erik Nielson Duarte Boaventura z Kapverdských ostrovov. Nitra to dokázala využiť a troma gólmi v druhom polčase súpera zničila. Prvý gól dal exportnou strelou Michal Faško, druhý pridal severomacedónsky útočník Milan Ristovski a tretí kapitán Oliver Podhorin.



Faško strelil za Nitru prvý gól a v pozápasovom hodnotení prijal účasť v baráži ako realitu: "Bohužiaľ, realita je taká, že ideme hrať baráž. Nič iné nám nezostáva. Myslím si, že sme sa rozlúčili so súťažou dobrým výkonom a musíme v tom pokračovať. V baráži máme Dubnicu, sú to dva zápasy o prežitie. Ak budeme hrať takto, tak sa toho nebojím."



Nitra sa výkonom dobre naladila na dvojzápas s víťazom 2. ligy, 25-ročný stredopoliar ale odmietol po sobotňajšom úspechu lietať vysoko v oblakoch. "Netreba tento výkon preceňovať, mali sme dobré pasáže aj v lige, ale tabuľka ukázala, kde sme skončili. Stále budem hovoriť, že sme dobré mužstvo a nepatríme tam kde sme. Hráme o prežitie v lige a urobíme všetko pre záchranu. V baráži som čakal Banskú Bystricu, pre mňa by to bolo pikantné. Dubnica má dobré mužstvo," povedal rodák z Brezna, ktorý v profesionálnom futbale debutoval práve v Banskej Bystrici.



Dubnica si na Nitru verí, Digaňa:"Psychická výhoda bude na našej strane"

Futbalisti FK Dubnica nad Váhom sa môžu po deviatich rokoch vrátiť do najvyššej slovenskej súťaže. Účasť v baráži o postup do Fortuna ligy si vybojovali sobotňajším triumfom nad MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 v priamom súboji o prvenstvo v druhej lige.



Jedným gólom prispel k víťazstvu v záverečnom 5. kole nadstavby aj Marek Kuzma. Pred deviatimi rokmi zažil v Dubnici zostup a teraz jej môže pomôcť k návratu medzi elitu. "Dali sme štyri góly, sami sme to možno nečakali. Pocity sú fantastické, vyhrali sme ligu, je to super. Ešte nás čaká najťažší krok, baráž, na to sa nachystáme určite zodpovedne. Dúfame, že to pre nás dopadne dobre. Klobúk dole pred chalanmi, takmer celá naša obrana chodí popri futbale do roboty. Som na nich naozaj hrdý," povedal 32-ročný Kuzma, ktorého potešila aj vyše dvojtisícová divácka kulisa: "Možno by prišlo aj trošku viac ľudí, možno niektorých odradilo počasie, že aj keď si kúpili lístky, nedošli a pozreli si to niekde inde. Som rád, že prišlo toľko ľudí a dúfam, že prídu aj na ligu potom. Na oslavu nie je čas, akurát teraz sme si to trošku užili a pokračujeme ďalej."



Dubničania sa v baráži stretnú s posledným fortunaligovým mužstvom FC Nitra. Už v utorok 14. júla ho privítajú na domácom štadióne, odveta v Nitre je na programe o tri dni neskôr. "Myslím si, že tu sme veľmi silní a dokážeme tu zdolať každého. Takže to bude otvorené. Psychická výhoda bude na našej strane. Vyhrali sme ligu, náš súper skončil v lige na poslednom mieste. Koncentrovali sme sa na tento zápas, naším cieľom bolo vyhrať ligu, baráž je čerešnička na torte," vyhlásil ďalší z hrdinov duelu Tomáš Digaňa. Dvadsaťtriročný brankár podržal domácich viacerými zákrokmi a o čisté konto prišiel až v úplnom závere, keď už bolo o víťazovi rozhodnuté: "Na to som tam, aby som chlapcom čo najviac pomohol. Klobúk dole pred nimi za to, čo predviedli na ihrisku. Všetci bojovali jeden za druhého a nechali tam srdce a takto to dopadlo. Dokázali sme sa na nich fantasticky pripraviť a zvládli sme to."



O zaslúženom víťazstve v zápase i druholigovej tabuľke hovoril tiež dubnický tréner Peter Jakuš: "Od začiatku sme boli všade rýchlejšie, v každej situácii sme pôsobili lepšie, živšie. Podľa mňa je to spravodlivé a zaslúžené víťazstvo. Pocit je fantastický pred toľkými ľuďmi, vytlieskali nás. Bystrica má skúsené mužstvo, my sme však takisto počas celej sezóny predvádzali dobré a kompaktné výkony. Tam sme remizovali 3:3, doma sme ich zdolali 4:1, takže nie je o čom debatovať." Jakuš a ďalší členovia realizačného tímu majú len niekoľko dní, aby svojich zverencov pripravili na Nitru. Tá v poslednom kole FL zdolala AS Trenčín 3:0: "Ideme ďalej, máme sa o čo oprieť, už je to hop alebo trop. Keď už sme sa tam dostali, urobíme všetko, aby sme nesklamali ľudí. Pre to robíme šport, chceme postúpiť."