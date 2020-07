Faško z Nitry už 5 trénerov zažil v Zürichu: Asi to priťahujem

Bratislava 12. júla (TASR) - Nitre ani Trenčínu sa sezóna po záverečnom 5. kole nadstavby skráteného ročníka futbalovej Fortuna ligy 2019/2020 ešte neskončila. Kým Nitra bude budúci týždeň bojovať o udržanie sa vo FL s víťazom 2. ligy proti Dubnici, Trenčín si zahrá baráž o Európsku ligu UEFA.



Nitre v sobotu v Senici nestačila ani jasná výhra 3:0 nad AS a v tabuľke skončila posledná s jednobodovou stratou na Pohronie, ktoré oslavovalo záchranu doma po víťazstve nad Senicou 1:0. Nitra načala na papieri domáci Trenčín v 67. minúte exportnou strelou do šibenice v podaní stredopoliara Michala Faška, pre ktorého to bol prvý ligový zásah v drese Nitry. V pozápasovom hodnotení prijal účasť v baráži ako realitu: "Bohužiaľ, realita je taká, že ideme hrať baráž. Nič iné nám nezostáva. Myslím si, že sme sa rozlúčili so súťažou dobrým výkonom a musíme v tom pokračovať. V baráži máme Dubnicu, sú to dva zápasy o prežitie. Ak budeme hrať takto, tak sa toho nebojím."



Príčin, prečo Nitra musí bojovať o fortunaligovú záchranu je viacero. Jednou z nich je určite fakt, že od začiatku sezóny mužstvo viedlo päť trénerov. Prevzatie klubu novými ukrajinskými majiteľmi sprevádzajú početné turbulencie a výmeny hlavných koučov sú ich zreteľnými symptómami. Sezónu na lavičke začal Marián Süttö, postupne ho nahradili Gergely Geri, Anatolij Vasiľovič Demjanenko a Miroslav Nemec. Úlohu zachrániť klub vo FL teraz dostal Ivan Galád, ktorému sa to v minulej sezóne podarilo s Trenčínom. sme v sezóne päť trénerov, čo je tiež také... Ja som to už zažil v Zürichu, možno ja niečo také priťahujem. "Mali sme super zápasy, potom sme však napríklad päť zápasov nevyhrali, strieľali sme málo gólov. Mali i je tam viacero faktorov. Realita je, že ideme hrať baráž a musíme to zvládnuť," myslí si 25-ročný Faško, ktorý však odmietol po sobotňajšom úspechu lietať vysoko v oblakoch: "Netreba tento výkon preceňovať, mali sme dobré pasáže aj v lige, ale tabuľka ukázala, kde sme skončili. Stále budem hovoriť, že sme dobré mužstvo a nepatríme tam kde sme. Hráme o prežitie v lige a urobíme všetko pre záchranu. V baráži som čakal Banskú Bystricu, pre mňa by to bolo pikantné. Dubnica má dobré mužstvo."



Trenčín v skupine o udržanie vyhral až do soboty všetky štyri zápasy. V upršanej Senici mu však chýbalo viacero hráčov, Keston Julien a Mohammed Lamine v klube ukončili pôsobenie, suspendovaní boli Martin Šulek a Richard Križan, ďalší ako napr. najlepší strelec Osman Bukari dostali pred barážou voľno. Na poste stopérov debutovali len 16-ročný Urban Mazanovský a Erik Nielson Duarte Boaventura z Kapverdských ostrovov. "Prehrali sme 'doma' 0:3 a s mužstvom, ktoré je posledné. Takže sa to hodnotí určite negatívne. Zápas sme si chceli na ihrisku užiť a naladiť sa na baráž. Mohli sme hrať bez tlaku, nešlo o vypadnutie, o titul, ani o Európu. Takže s tohto pohľadu sa nám to nepodarilo," zhodnotil stretnutie brankár Igor Šemrinec, ktorý ešte viacerými výbornými zákrokmi zachránil spoluhráčov od ďalších gólov. "Mali dosť striel spoza šestnástky, Faško, myslím, sám mal štyri-päť. Musím si to pozrieť. Prvé dva boli krásne strely, tretí padol po štandardke. Ten ma asi mrzí najviac," povedal 32-ročný Šemrinec.



Trenčín nastúpi v utorok v Trnave na semifinále baráže o EL. Prehra s Nitrou mu teoreticky môže naštrbiť sebavedomie. "Uvidíme v utorok. Ja verím, že nie. Na jednej strane môže byť aj dobré, že sme si pripomenuli, že bez tvrdej práce nedosiahneme nič," zamyslel sa brankár AS a na margo súpera v baráži dodal: "Máme to kúsok, majú pekné ihrisko aj pekný štadión. Dúfam, že bude čo najviac ľudí, ako sa bude dať. Po koronaprestávke sme s nimi už hrali a vyhrali 4:0, takže môžeme byť sebavedomí a máme na čom stavať. Verím, že pôjdeme ďalej."