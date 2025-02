Faškovcom predpovedala góly mama, Podbrezová mieri do elitnej šestky

Podbrezová 16. februára (TASR) – Futbalisti Podbrezovej si po domácom víťazstve v 20. kole Niké ligy nad Trenčínom 2:1 výrazne priblížili účasť v nadstavbovej časti o titul, ktorú si zahrá prvých šesť tímov po základnej časti. Dve kolá pred jej koncom majú pred siedmimi Michalovcami náskok štyroch bodov. Sobotňajším triumfom urobili významný krok. Rozhodujúcim a zároveň premiérovým gólom v podbrezovskom drese sa o to postaral Ondřej Deml.



V mix zóne pred médiami neskrýval radosť: „Je to skvelý pocit rozhodnúť zápas premiérovým gólom. Dúfal som pred zápasom, že by sa to mohlo podariť. Som rád, že sa tak aj stalo. Lopta mi tam skákala, snažil som sa hlavne trafiť bránku a to sa mi našťastie podarilo. Už v prvom polčase sme boli lepším tímom. Súper si skoro nič nevytvoril. Chýbal nám iba gól. Druhý polčas bol vyrovnanejší, ihrisko bolo ťažké, to sa tiež na výkone podpísalo, ale som rád, že sme to napokon zvládli.“



Podbrezovčania v prvom polčase dominanciu nepotvrdili gólom. Presadili sa ž po hodine hry premiérovým gólom Šimona Faška z priameho kopu, keď tečovaná lopta zmenila smer a zmiatla brankára. „Bol to náročný zápas na veľmi ťažkom teréne. Sme radi za tri body a verím, že sme už jedným krokom v prvej šestke. Čakajú náš ešte dva zápasy základnej časti a určite chceme v nich bodovať. Teraz sme spravili veľký krok. Už len dúfam, že to tam dotiahneme,“ vyjadril sa Šimon Faško, mladší brat Michala, ktorý dal pre zmenu gól v košickom drese proti materskej Banskej Bystrici. K týmto okamihom s úsmevom dodal: „Mamina bola tu v Podbrezovej na futbale a pozerala jedným okom aj brata. Povedali mi, že Michal dal gól a na dva prihral. Už včera nám obom povedala, že čo ak by sme dali obaja gól a ono sa to stalo. Sme za to šťastní.“



Šimon Faško čakal na premiérový presný zásah v najvyššej súťaži takmer tri roky. Po zápase teda priznal: „Naozaj to bolo dlhé čakanie. Nie som gólový hráč, ale do šancí som sa dostával najmä túto sezónu, nepadalo mi to tam. Akurát sme si pred zápasom robili v šatni s chalanmi srandu, že už by som mohol dať gól. Nakoniec prišiel. Po pravde nechcel som kopať štandardku, lebo druhí chlapci to kopú veľmi dobre na tréningu. Povedali mi, že je to na ľaváka, že mám zatvoriť oči a vystreliť. Zatvoril som oči, vystrelil a padlo to tam. Verím, že to už bude takto pokračovať a budem strieľať góly častejšie.“ Trenčania odchádzali z Podbrezovej sklamaní. Po prehre sú definitívne mimo hry o prvú šestku v tabuľke a zahrajú si nadstavbu o záchranu. „Zápas bol hore – dole. Prvých dvadsať minút to bolo vyrovnané, potom hrala Podbrezová lepšie než my. Cez polčas sme si povedali, že musíme hrať lepšie, na lopte, čo sa nám druhý polčas darilo. Dali sme aj gól, no škoda, že sme hneď na to inkasovali. Mrzí nás to, že sme nezobrali ani bod z Podbrezovej. Dali sme všetci do toho všetko. Bohužiaľ zase to nevyšlo,“ sklamane vravel19-ročný Lukáš Mikulaj, ktorý hlavou vyrovnal na 1:1. K desiatemu zápasu bez výhry na ihrisku súpera iba stroho poznamenal: „Nevieme prelomiť negatívnu sériu bez výhry vonku, bohužiaľ. Musíme sa dať dokopy a ďalší zápas vyhrať.“