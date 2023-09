Fati odišiel z Barcelony na ročné hosťovanie do Brightonu

Londýn 1. septembra (TASR) - Útočník Ansu Fati dokončí prebiehajúcu sezónu v anglickom klube Brighton & Hove Albion. Účastník Premier League ho v posledný deň prestupového obdobia získal na hosťovanie z FC Barcelona.



"Je to skvelá vec pre nás všetkých. Som si istý, že Ansu nám pomôže dosiahnuť stanovené ciele a my mu zasa môžeme pomôcť dostať sa späť na úroveň, na ktorú patrí," povedal pre britské médiá tréner Brightonu Roberto De Zerbi. Jeho tím má v tomto ročníku v lige vysoké ambície a predstaví sa aj v Európskej lige.



Dvadsaťročný Fati je odchovanec barcelonskej akadémie, v minulom ročníku odohral za Kataláncov 36 ligových duelov a pomohol im k zisku titulu. V "áčku" debutoval už v auguste 2019 a stal sa najmladším strelcom gólu v klubovej histórii v lige i v Lige majstrov. V španielskej reprezentácii má na konte deväť zápasov a dva góly.



Fati má s Barcelonou platný kontrakt do roku 2027 a hosťovanie v Brightone neobsahuje opciu na prípadný prestup, uviedla agentúra AFP.