Barcelona 8. novembra (TASR) - Futbalista FC Barcelona Ansu Fati sa v pondelok podrobí operácii ľavého kolena. V nedeľu to potvrdil katalánsky klub s tým, že po zákroku oznámi dĺžku jeho absencie na trávnikoch. V tejto sezóne nastúpil na desať duelov a dal päť gólov.



Osemnásťročný útočník sa zranil v sobotnom ligovom zápase s Betisom Sevilla a hrozí mu absencia minimálne do konca tohto roka. S určitosťou vynechá nadchádzajúci reprezentačný zraz a aj duel s Atleticom Madrid o dva týždne. Podľa niektorých španielskych médií by Fatiho rekonvalescencia mohla trvať tri až päť mesiacov. Informovala o tom agentúra DPA.