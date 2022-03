Fatiho návrat po zranení sa blíži

Madrid 27. marca (TASR) - Útočník Ansu Fati by sa po zranení nohy mohol v pondelok vrátiť do tréningového procesu španielskeho futbalového klubu FC Barcelona. Devätnásťročný Fati sa zranil 20. januára v osemfinále Španielskeho pohára proti Athleticu Bilbao.



Podľa portálu lequipe.fr by sa do zostavy katalánskeho tímu mohol vrátiť počas veľkonočných sviatkov v domácom zápase s Cadizom (18. apríla), prípadne o tri dni neskôr na pôde Realu Sociedad.



Vinou častých zdravotných problémov odohral veľký talent španielskeho futbalu v tejto sezóne La Ligy iba päť zápasov, v ktorých strelil tri góly.