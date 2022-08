Favoritmi na scudetto Inter i posilnený Juventus, obhajcom je AC Milán

Miláno 11. augusta (TASR) - Talianska futbalová Serie A odštartuje cez víkend nový ročník aj s viacerými slovenskými legionármi na súpiskách klubov. V minulej sezóne spečatilo milánske AC svoj prvý titul po jedenástich rokoch až v poslednom kole s náskokom dvoch bodov pred mestským rivalom Interom a aj v nadchádzajúcej sa očakáva dramatický boj o špicu tabuľky.



Obhajca titulu AC Miláno prišiel v lete o stredopoliara Francka Kessieho, ktorý prestúpil do Barcelony. Káder kouča Stefana Pioliho posilnili ofenzívni hráči Divock Origi (Liverpool) a Charles De Ketelaere (Club Bruggy). Podľa bookmakerov je však najväčší kandidát na zisk titulu vicemajstrovský Inter Miláno v kádri so slovenským obrancom Milanom Škriniarom. V lete sa často špekulovalo o jeho odchode, keď najvážnejšími uchádzačmi o jeho služby boli PSG, Chelsea a Tottenham, no doteraz nikto nedokázal splniť finančné požiadavky Interu za jeho prestup vo výške viac ako 70 miliónov eur.



Do Interu sa v transferovom okne vrátil belgický kanonier Romelu Lukaku, ktorý prišiel na hosťovanie z Chelsea, no klub neuspel na trhu v snahe získať Paula Dybalu (podpísal s AS Rím) a brazílskeho obrancu Gleisona Bremera (prestúpil z FC Turín do Juventusu). Zverenci Simoneho Inzaghiho by napriek tomu mali byť vážnymi ašpirantami na scudetto, ktoré túži po dvojročnej prestávke získať do svojej moci aj Juventus s novými hviezdnymi menami v kádri. Okrem Bremera priviedla "stará dáma" späť do klubu momentálne zraneného Paula Pogbu z Manchestru United a získala i Angela Di Mariu z PSG. Do tímu "Bianconeri" majú navyše údajne namierené ešte aj Leandro Paredes, Filip Kostič a Memphis Depay.



Juventus skončil dva roky po sebe "iba" na štvrtom mieste a túži sa vrátiť na taliansky trón. "Máme povinnosť zabojovať znova o zisk titulu. Posilnili sme sa, Pogba i Di Maria sú obaja výnimoční hráči," citovala agentúra APA kormidelníka Juventusu Massimiliana Allegriho, ktorého káder smerom do Bayernu Mníchov opustil holandský obranca Matthijs de Ligt. O popredné priečky sa budú usilovať aj SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom, rímske kluby AS a Lazio i Atalanta Bergamo. Signifikantné posily získal najmä AS Rím, keď káder Joseho Mourinha vystužili okrem Dybalu aj Nemanja Matič z Manchestru United a Georginio Wijnaldum na hosťovanie z Paríža St. Germain.



Okrem Škriniara a Lobotku sú pred ligovým štartom na súpiskách klubov najvyššej talianskej súťaže aj ďalší Slováci - David Strelec a Samuel Mráz v Spezii Calcio, Norbert Gyömbér v Salernitane a pod zmluvou v Hellase Verona je stále Ľubomír Tupta. Nováčikmi Serie A v tejto sezóne sú Lecce, Cremonese a Monza, ktorú vlastní Silvio Berlusconi. Medzi elitou nahradili trio Cagliari, FC Janov a Benátky.