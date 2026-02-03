Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 3. február 2026Meniny má Blažej
< sekcia Šport

Favoritmi v curlingu sú opäť Kanaďania, v mixe chce zlato Nórsko

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Curling si pripíše v poradí deviatu účasť na zimných olympijských hrách, rozdajú v ňom tri medailové kolekcie.

Autor TASR
Bratislava 3. februára (TASR) - Program ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo otvorí súťaž miešaných dvojíc v curlingu. Na Stadio Olimpico del Ghiaccio sa skupinové boje začnú už v stredu 4. februára, dva dni pred otváracím ceremoniálom. Curling si pripíše v poradí deviatu účasť na zimných olympijských hrách, rozdajú v ňom tri medailové kolekcie. U mužov budú obhajovať zlato Švédi, na ženskom turnaji Veľká Británia. Súťaž miešaných dvojíc vyhrali pred štyrmi rokmi Taliani, ktorí majú tento rok výhodu domáceho prostredia.

V mužskom turnaji budú štartovať družstvá Kanady, Číny, Česka, Nemecka, Veľkej Británie, Talianska, Nórska, Švédska, Švajčiarska a USA. Medzi ženami sa predstavia výbery Kanady, Číny, Dánska, Veľkej Británie, Talianska, Japonska, Kórejskej republiky, Švédska, Švajčiarska a USA. Celkovo desať tímov v mužskej a ženskej časti odohrá zápasy systémom každý s každým, pričom štyri najlepšie družstvá v konečnom poradí postúpia do semifinále. V mixe je okrem spomenutých krajín aj Estónsko a platí rovnaký formát ako pri zvyšných dvoch turnajoch. Medaily sa budú rozdeľovať od 20. do 22. februára.

Na základe rebríčka Svetovej curlingovej federácie (WCF) patria medzi najväčších favoritov medzi mužmi aj ženami Kanada, v rankingu vedú Škóti (V. Británia) a Švajčiarky. Domáci obhajcovia zlata sú v poradí miešaných tímov druhí za Škótskom. „Javorové listy“ sú historicky najúspešnejšou reprezentáciou na ZOH (6-3-3) a vedú aj v počte medailí. Sekunduje im Švédsko, ktorého reprezentácia je momentálne najvyššie medzi mužmi, a to na treťom mieste. Za veľmocami mierne zaostávajú historicky i v rankingu Nóri (1-2-2), ktorí majú jediné zlato ešte zo ZOH 2022. Na najcennejší kov však mieria Kristin Skaslienová a Magnus Nedregotten v súťaži miešaných dvojíc, keďže na ZOH 2018 získali bronz a v Cortine sú obhajcami striebra.

Vznik curlingu historicky spadá do 16. storočia, keď sa zrodil na zamrznutých škótskych jazerách. Do stáleho programu hier sa oficiálne dostal až v roku 1998, no premiéru si odbil už v roku 1924. Ako ukážkový šport figuroval na zimných olympiádach v rokoch 1932, 1988 a 1992. Jeho podstata je, že sa hráči snažia dopraviť po ľadovej ploche kamene do vyznačeného kruhového priestoru a zároveň vybíjať kamene súpera.



Program curlingu na ZOH 2026:

4. februára - streda:

miešané dvojice - základná skupina

5. februára - štvrtok:

10.05/14.35/19.05 miešané dvojice - základná skupina

6. februára - piatok:

10.05/14.35 miešané dvojice - základná skupina

7. februára - sobota:

10.05 miešané dvojice

8. februára - nedeľa:

10.05 miešané dvojice

9. februára - pondelok:

10.05 miešané dvojice

10. februára - utorok:

14.05 miešané dvojice

11. februára - streda:

19.05 muži - zápasy v základnej skupine

12. februára - štvrtok:

9.05/19.05 ženy - zápasy v základnej skupine

14.05 muži - zápasy v základnej skupine

13. februára - piatok:

9.05/19.05 muži - zápasy v základnej skupine

14.05 ženy - zápasy v základnej skupine

14. februára - sobota:

9.05/19.05 ženy – zápasy v základnej skupine

14.05 muži – zápasy v základnej skupine

15. februára - nedeľa:

9.05/19.05 muži – zápasy v základnej skupine

14.05 ženy – zápasy v základnej skupine

19. februára - štvrtok:

14.05 semifinále ženy

19.05 semifinále muži

20. februára - piatok:

19.05 o bronz - muži

21. februára - sobota:

14.05 o bronz - ženy

19.05 finále - muži

22. februára - nedeľa:

11.05 finále - ženy
.

Neprehliadnite

Slovenských lyžiarov vo Švajčiarsku zasypala lavína, jeden zomrel

Zraz hokejistov pred ZOH26 bez Hlavaja, Gernáta a Ružičku, cieľ Top8

KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku

JUROVÝCH: Na prevenciu chodí oveľa viac detí ako dospelých poistencov