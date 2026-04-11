Sobota 11. apríl 2026Meniny má Július
FBC Trenčín oslavuje titul, vo finále zdolal Lido 3:0 na zápasy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Oliver Ondráš

FBC Trenčín zasadli na extraligový trón ôsmykrát a sú tak klubom, ktorý má v histórii najvyššej súťaže najviac zlatých medailí.

Autor TASR
Malacky 11. apríla (TASR) – Florbalisti 1. FBC Trenčín sa stali majstrami Slovenska v sezóne 2025/2026. V sobotňajšom treťom stretnutí finále Extraligy mužov zvíťazili v Malackách pred 600 divákmi nad ŠK Lido Prírodovedec Bratislava 9:5 a v celej sérii triumfovali jednoznačne 3:0 na zápasy. Hráči 1. FBC Trenčín zasadli na extraligový trón ôsmykrát a sú tak klubom, ktorý má v histórii najvyššej súťaže najviac zlatých medailí.



Extraliga mužov

finále - tretí zápas:

ŠK Lido Prírodovedec Bratislava - 1. FBC Trenčín 5:9 (0:2, 2:1, 3:6)

Góly: 24. Steller, 26. Kažimír (Paulikovič), 54. Nôta (Bachan), 59. Nehila, 60. Nehila (Nôta) - 5. Habánek (Kvasnica), 14. Rantala (Hatala), 22. Baránek (Vrábeľ), 46. Rendl (Rantala), 46. Rantala (Bulejčík), 49. Timko (Rantala), 55. Košinár (Kvasnica), 55. Kvasnica (Ochránek), 55. Bulejčík (Rantala), 600 divákov

/konečný stav série: 0:3, 1. FBC Trenčín získal titul/
Neprehliadnite

HRABKO: Rozhodnutie Hajka vrátiť mandát bolo správne, treba ho oceniť

VIDEO: Tomáš: O prídavok na dieťa by mal rodič prísť pri záškoláctve

V Pezinku cez víkend zaznejú bicie, divákov priláka aj Martin Valihora

DANKO: Poďme spolu s Maďarmi bojovať za ruskú ropu a nehádajme sa