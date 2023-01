FBI bude vyšetrovať kauzu zmiznutia peňazí z účtu Boltovej firmy

Kingston 24. januára (TASR) - Jamajská vláda sa obrátila na americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), aby pomohol objasniť kauzu zmiznutia 12,7 milióna dolárov z účtu súkromnej investičnej firmy legendárneho jamajského šprintéra Usaina Bolta.



Podvody trvali 13 rokov a do pasce sa dostali aj ďalší klienti či rôzne vládne agentúry. Úrady zatiaľ nevedia, o koľko financií celkovo prišli. Boltova spoločnosť minulý štvrtok avizovala, že pokiaľ peniaze nedostane do desiatich dní späť, jej právnici podajú na sprostredkovateľskú spoločnosť Stocks & Securities Limited (SSL) žalobu.



Podľa Boltovho právneho zástupcu Lintona P. Gordona je aktuálny stav účtu len 12-tisíc dolárov. Agentúre AP poskytol kópiu listu, v ktorom od SSL požaduje vrátenie peňazí. "Ak je to tak, a dúfame, že nie, potom došlo voči nášmu klientovi k závažnému skutku krádeže či podvodu, alebo kombinácii oboch," uviedli v liste právni zástupcovia. Ak sa peniaze nevrátia do 10 dní, vyhrážajú sa občianskoprávnymi a trestnými žalobami.



SSL na žiadosť o komentár neodpovedala. Spoločnosť na svojej webovej stránke požiadala, aby klienti smerovali všetky naliehavé otázky na Jamajskú komisiu pre finančné služby, ktorá firmu vyšetruje: "Chápeme, že klienti túžia po ďalších informáciách a uisťujeme vás, že túto záležitosť pozorne sledujeme. Našich klientov upozorníme na riešenie hneď, ako budú tieto informácie k dispozícii." SSL dodala, že podvod odhalila začiatkom tohto mesiaca a že niekoľkým jej klientom môžu chýbať milióny dolárov.



Jamajský minister financií Nigel Clarke označil situáciu za alarmujúcu, no poznamenal, že je to nezvyčajné. "Je lákavé pochybovať o našich finančných inštitúciách, ale chcel by som požiadať, aby sme celý ťažko pracujúci priemysel nenatierali štetcom niekoľkých veľmi nečestných jednotlivcov," uviedol.