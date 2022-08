FC Augsburg podpísal rakúskeho stredopoliara Baumgartlingera

Augsburg 16. augusta (TASR) - Rakúsky futbalista Julian Baumgartlinger podpísal zmluvu do konca sezóny s nemeckým tímom FC Augsburg. Klub o tom informoval v utorok na svojej oficiálnej stránke.



Tridsaťštyriročný stredopoliar odohral v Bundeslige 239 zápasov, keď v posledných rokoch pôsobil v Bayere Leverkusen a Mainze. "V kádri máme veľa mladých hráčov s potenciálom, no chceli sme získať skúseného muža do stredu poľa. Julian pomôže nášmu tímu na ihrisku aj mimo neho svojou športovou kvalitou, mentalitou, charakterom a skúsenosťami," povedal športový riaditeľ Augsburgu Stefan Reuter.



Baumgartlinger odohral za rakúsku futbalovú reprezentáciu 84 zápasov a strelil jeden gól v prípravnom zápase s Českom v roku 2014. Informovala agentúra DPA.