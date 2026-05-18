FC Austin ukončil spoluprácu s trénerom a aj so športovým riaditeľom

Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Autor TASR
Austin 18. mája (TASR) - Účastník zámorskej futbalovej MLS FC Austin ukončil v pondelok spoluprácu s hlavným trénerom Nicom Estévezom a športovým riaditeľom Rodolfom Borrellom.

Jeden z adeptov na postup do play off tamojšej súťaže je aktuálne s tromi výhrami v štrnástich zápasoch na 13. mieste. Klub sa rozhodol pre tento krok po domácej prehre 1:2 so Sportingom Kansas City, tímom na poslednom mieste v 15-člennej lige. Klub očakával, že bude bojovať o návrat do vyraďovacích bojov, kde sa dostal v roku 2025 v Estevezovej prvej sezóne na lavičke tímu.

Borrell bol asistentom Pepa Guardiolu v Manchestri City, keď ho v roku 2023 najal Austin a poveril ho úlohou využiť svoje medzinárodné skúsenosti na dohľad nad personálom hráčov a riadením kádra.
