FC Barcelona a Manchester City sa dohodli na odstupnom za Torresa

Manchester 22. decembra (TASR) - Zástupcovia FC Barcelona a Manchestru City sa dohodli na výške odstupného za španielskeho futbalistu Ferrana Torresa. Dvadsaťjedenročný útočník by mal putovať na Camp Nou za 55 miliónov eur, informovala agentúra AFP.



Torres prišiel do Manchestru City v auguste minulého roka za 20 miliónov libier z Valencie. Za úradujúceho šampióna Premier League odohral 43 zápasov, v ktorých nastrieľal 16 gólov. Od októbra však pre zlomeninu chodidla chýba na trávnikoch.



Barcelona našla v Torresovi náhradu za Sergia Agüera, ktorý pre problémy so srdcom ukončil kariéru.