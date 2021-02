FC Barcelona po dráme postupuje do semifinále Copa del Rey

štvrťfinále Copa del Rey /na jeden zápas/:



UD Levante - FC Villarreal 1:0 pp (0:0)



Gól: 120.+1 Roger







FC Granada - FC Barcelona 3:5 pp (2:2, 1:0)



Góly: 33. Kenedy, 47. Soldado, 103. Fede (z 11 m) - 88. a 100. Griezmann, 90.+2 a 113. Alba, 108. De Jong





Madrid 4. februára (TASR) - Futbalisti FC Barcelona postúpili do semifinále Copa del Rey. V stredajšom dramatickom štvrťfinálovom stretnutí triumfovali na pôde Granady 5:3 po predĺžení, hoci ešte v závere riadneho hracieho času prehrávali o dva góly.Favorit bol na pokraji vypadnutia, ale v 88. minúte znížil Antoine Griezmann a v nadstavenom čase vyrovnal Jordi Alba. Za stavu 2:2 sa išlo do predĺženia, v ktorom dostal Kataláncov do vedenia svojím druhým zásahom v zápase Griezmann. Domáci onedlho vyrovnali z jedenástky, na ďalšie góly hostí však už nenašli odpoveď. V 108. minúte sa autorom toho víťazného stal Frenkie de Jong a o päť minút neskôr pridal poistku druhý dvojgólový strelec Alba.Medzi elitné kvarteto sa prebojovalo aj Levante, ktoré doma uspelo nad Villarrealom 1:0 pp, keď o výsledku rozhodol v nadstavenom čase predĺženia Marti Roger.