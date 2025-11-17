< sekcia Šport
FC Barcelona sa vráti na Camp Nou 22. novembra v zápase s Bilbaom
Práce na rekonštrukcii Camp Nou sprevádzali najmä oneskorenia, problémy a aj pri prvom súboji od návratu nebude k dispozícii kompletná kapacita štadióna.
Autor TASR
Barcelona 17. novembra (TASR) - Vedenie španielskeho futbalového klubu FC Barcelona oznámilo termín návratu na domovský štadión Camp Nou. Po viac ako dvoch rokoch rekonštrukčných prác sa čiastočne zrenovovaný stánok otvorí v sobotu 22. novembra v ligovom súboji s Athleticom Bilbaom.
Práce na rekonštrukcii Camp Nou sprevádzali najmä oneskorenia, problémy a aj pri prvom súboji od návratu nebude k dispozícii kompletná kapacita štadióna. Na duel La Ligy s Bilbaom sa dostane na základe udelených povolení maximálne 45.401 divákov, po ukončení všetkých prác pojme Camp Nou až 105.000 fanúšikov. Vedenie katalánskeho klubu zároveň dúfa, že bude na tomto štadióne hostiť aj decembrový zápas Ligy majstrov s Eintrachtom Frankfurt.
Rekonštrukcia stála podľa dostupných informácií približne 1,5 miliardy eur. V roku 2027 by mala pribudnúť na štadióne strecha, informovala agentúra AFP.
