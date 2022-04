FC Barcelona túži po domácom víťazstve, Frankfurt s veľkou podporou

Odvety štvrťfinále EL 2021/2022:



18.45 Atalanta Bergamo - RB Lipsko /prvý zápas 1:1/

21.00 FC Barcelona - Eintracht Frankfurt /1:1/

21.00 Olympique Lyon - West Ham United /1:1/

21.00 Glasgow Rangers - SC Braga /0:1/

Bratislava 14. apríla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zvíťazili na vlastnom štadióne v tejto sezóne európskych súťaží len raz. Vo štvrtok chcú túto vizitku zlepšiť a po remíze 1:1 v Nemecku postúpiť cez Eintracht Frankfurt do semifinále Európskej ligy 2021/2022. Rovnakým nerozhodným výsledkom sa skončili aj ďalšie dva úvodné štvrťfinálové zápasy, výhodu domáceho prostredia budú mať Lyon proti West Hamu a Atalanta Bergamo proti Lipsku. Glasgow Rangers bude doma doháňať manko 0:1 proti Brage.Barcelona zdolala Dynamo Kyjev 1:0 ešte v skupinovej fáze Ligy majstrov. Po tom, ako sa prvýkrát od roku 2004 presunula do druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže, remizovala na Camp Nou s Neapolom aj Galatasarayom Istanbul. Postup si v oboch prípadoch zabezpečila na súperovej pôde, tentoraz musí zabojovať pred svojimi fanúšikmi. Minulý týždeň sa strelecky presadil Ferran Torres a hoci už neplatí pravidlo o góloch strelených "vonku", Katalánci sú favoriti aj na základe momentálnej formy. Pod trénerským vedením Xaviho Hernandeza neprehrali v pätnástich stretnutiach La Ligy za sebou a v tabuľke sa vyšvihli na druhé miesto. Do budúcosezónnej edície LM majú namierené na základe ligového postavenia, no ani v EL im motivácia nechýba a radi by si 18. mája zahrali finále v Seville. Naladili sa nedeľným víťazstvom na pôde Levante 3:2, o ktorom v nadstavenom čase rozhodol Luuk de Jong.Eintracht čaká na víťazstvo vo všetkých súťažiach už šesť duelov. Športový riaditeľ Markus Krösche verí, že nepriaznivý trend môže Frankfurt zlomiť práve v Barcelone, a to aj vďaka podpore hosťujúcich priaznivcov. Podľa informácií nemeckého klubu by ich na štadión mohlo prísť okolo 30.000. "," povedal Krösche pre denník Bild.Postupujúci z tohto dvojzápasu si medzi najlepšou štvorkou zmeria sily s Lyonom alebo West Hamom. United remizovali v Londýne 1:1, hoci už v prvom polčase prišli o vylúčeného Aarona Cresswella.e," uviedol tréner "kladivárov" David Moyes. Rovnakú východiskovú pozíciu 1:1 majú aj Atalanta a RB Lipsko. Víťaz sa stretne s úspešným z dvojice, v ktorej musia glasgowskí "jazdci" ako jediný účastník štvrťfinále otáčať prehru z prvého zápasu. V Brage podľahli 0:1 gólom španielskeho legionára Abela Ruiza v závere prvého polčasu.