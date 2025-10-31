< sekcia Šport
FC Barcelona ukáže nedokončený Camp Nou na verejnom tréningu
Celková kapacita štadióna bude po dokončení 105-tisíc miest.
Autor TASR
Barcelona 31. októbra (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona ukáže fanúšikom štadión Camp Nou ešte pred jeho dokončením počas verejného tréningu. Hráči šampióna La ligy sa po dvoch rokoch v exile vrátia do domovského stánku po rekonštrukcii 7. novembra, keď bude môcť ich tréning sledovať 23-tisíc ľudí.
Celková kapacita štadióna bude po dokončení 105-tisíc miest. „Prvý mužský futbalový tím FC Barcelona sa oficiálne vráti na Spotify Camp Nou budúci piatok, 7. novembra, aby usporiadal otvorený tréning pred fanúšikmi Barcy,“ uviedol klub na svojej webovej stránke. Vstupenky budú stáť päť eur (5,77 dolárov) pre členov klubu a 10 eur pre širokú verejnosť, pričom výťažok pôjde na charitu pre choré deti, uviedol klub. Viac ako dva roky od začiatku rekonštrukčných prác nie je slávny štadión stále pripravený na hostenie zápasov, a to ani so zníženou kapacitou. „Táto akcia bude slúžiť aj ako technický a prevádzkový test na zabezpečenie správneho fungovania systémov, prístupových bodov a rôznych aspektov zariadenia v rámci postupného procesu znovuotvárania štadióna,“ uviedol klub.
Mestský hasičský zbor vyjadril obavy týkajúce sa evakuačných trás aj z iných bezpečnostných problémov. Katalánsky veľkoklub pôvodne avizoval, že štadión otvorí v novembri 2024, ale viaceré práce sa oneskorili. Mestská rada avizovala schválenie kapacity iba 27-tisíc divákov, čo prinútilo klub pokračovať v pôsobení na Olympijskom štadióne v Montjuic, kým sa nevráti na Camp Nou pred najmenej 45-tisíc divákov.
Oneskorenie prác predstavuje podľa AFP obrovskú finančnú stratu pre klub, ktorý potrebuje príjmy generované jeho štadiónom, aby znovu získal stabilitu. Odhaduje sa, že Barcelona, ktorá sa nachádza vo finančných problémoch, vynaloží na rekonštrukciu celkovo 1,5 miliardy eur.
