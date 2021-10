FC Barcelona v lete 2022 na rok odíde z Camp Nou

Barcelona 8. októbra (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona v lete 2022 opustí na rok svoj stánok Camp Nou. Dôvodom sú rekonštrukčné práce, ktoré navýšia kapacitu štadióna z 99.000 na 110.000. Tie by mali trvať celkovo tri až štyri roky.



Prezident klubu Joan Laporta v piatok informoval, že prechodným domovom by mohol byť štadión Johana Cruyffa v Barcelone. Stánok, kde hrá prevažne ženský oddiel, má kapacitu aktuálne iba 6000 divákov, no dočasne by sa mohla navýšiť na 50.000. Druhou alternatívou je Olympijský štadión na Montjuicu. Správu priniesla agentúra AP.