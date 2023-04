FC Burnley sa po roku opäť vráti do Premier League

Londýn 7. apríla (TASR) - Futbalisti FC Burnley sa po roku opäť vrátia do anglickej Premier League. Postup z druhej najvyššej sútaže definitívne spečatili piatkovým triumfom 2:1 na ihrisku Middlesbroughu.



Po 19-zapasovej ligovej šnúre bez prehry majú na čele The Championship náskok 19 bodov pred tretím Lutonom, ktorému do konca sútaže zostáva odohrať šesť kôl. Prvé dva tímy postúpia priamo. Na druhej priečke zatiaľ figuruje Sheffield United s mankom 11 bodov na Burnley. Informovala agentúra AFP.