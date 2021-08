FC DAC 1904 Dunajská Streda – AS Trenčín remizovali v 5. kole

DC DAC 1904 Dunajská Streda – AS Trenčín 1:1 (1:1)



Góly: 33. Beskorovainyi - 24. Kadák. Rozhodovali: Glova – Poláček, Vorel, ŽK: Beskorovainyi, Brunetti, Sharani – Yem, Lavrinčík, Ikoba, ČK: 90.+1 Kukučka, 4542 divákov.



DAC: Jedlička - Blackman, Brunetti, Beskorovainyi, Davis - Njie, Andzouana (61. Fábry), Dimun - Divkovič, Nicolaescu (72. Rymarenko), Ciganiks (72. Sharani)



Trenčín: Kukučka - Yem, Pires, Pirinen, Madu - Lavrinčík - Gaži, Kadák (81. Kmeť), Zubairu, Azango (71. Tučný), Ibrahim (72. Ikoba)

hlasy po zápase:



Antal Németh, DAC: "Súhlasím s kolegom. V prvom polčase bol Trenčín lepší. Urobili sme veľa chýb, zaostali sme v ofenzíve. V polčase som sa snažil pomôcť a vyšlo to. V druhom polčase sme mali aj šance, darilo sa nám, aj keď sme robili technické chyby. Potešili ma dve veci. Prvá, že sa fanúšikovia vrátili na tribúny. Druhá vec bola mentalita a bojovnosť."



Peter Hlinka, Trenčín: "Z môjho pohľadu sme videli zaujímavý zápas. V prvom polčase moje mužstvo dominovalo, nevidel som veľké šance u súpera. Dali sme aj pekný gól. Zápas sa otočil v druhom polčase, bola tam fáza, keď Dunajská Streda dominovala. V druhom polčase bola situácia klasicky 50 na 50. Boli tam dobré momenty, diváci videli dobrý zápas, išlo sa hore-dole. Remíza je zaslúžená."



Dunajská Streda 23. augusta (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v nedeľňajšom zápase 5. kola Fortuna ligy s AS Trenčín 1:1.Dunajská Streda sa musela zaobísť bez troch hráčov základnej zostavy, chýbal Kružliak, Balič aj Schäfer. Navyše počas týždňa prestúpil do dánskeho SönderjyskE Taiwo. Bez komplikácií sa nezaobišiel ani Trenčín, Lucas Demitra mal byť v základnej zostave, ale pri rozcvičke sa zranil. Trenčín pohrozil už v 6. minúte, prihrávku z ľavej strany tečoval Gaži na bránu, dorážajúceho Kadáka zablokoval Davis. V 13. minúte prišla ďalšia, už vážnejšia šanca Trenčína, Gaži prešiel po pravej strane, ale jeho spätnú prihrávku poslal Rahim vedľa. Trenčín mal v prvom polčase prevahu, DAC sa do zakončenia nedostával. V 24. minúte išiel Trenčín zaslúžene do vedenia, hostia získali loptu na strane domácich, dostal sa k nej Kadák, ktorý z hranice šestnástky prestrelil brankára - 0:1. Vyrovnanie prišlo v 33. minúte, keď po priamom kope Davisa poslal loptu hlavou do siete Beskorovainyi – 1:1. O štyri minúty neskôr skončila Lavrinčíkova strela z diaľky tesne vedľa. V 44. minúte sa do strely oprel aj Divkovič, ale aj on minul bránu.Druhý polčas začali lepšie domáci a mohli hneď aj ísť do vedenia. V 48. minúte po Ciganiksovej prihrávke trafil Nicolaescu brvno. V 54. minúte pohrozil strelou opäť Lavrinčík, ale mieril nad. V 58. minúte DAC zahrával priamy kop, z čoho však hostia išli do protiútoku, Gaži prešiel po pravej strane, prihrávku pred bránou poslal Azango nad. Na domácej strane skúšal strelu Dimun, ale bol nepresný. V 74. minúte mal gól na hlave Rymarenko, ale Blackmanov center poslal z blízka nad. V 78. minúte sa do šance dostal Divkovič, jeho strelu z 22 metrov musel Kukučka vyraziť na roh. V 90. minúte prešiel Sharani po pravej strane, vybiehajúci Kukučka hráča fauloval, za čo videl brankár Trenčína červenú kartu. Do brány sa postavil Madu. V posledných minútach zaúradovali emócie, aj tréner Hlinka videl žltú kartu. Ani početná výhoda nestačila Dunajskej Strede na strelenie gólu, mužstvá sa rozišli remízou.