FC DAC 1904 Dunajská Streda prehrala s MFK Zemplín Michalovce 0:1

Niké liga - 15. kolo:



FC DAC 1904 Dunajská Streda – MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:0)



Gól: 59. Danko. Rozhodcovia: Kráľovič – Vorel, Hrmo, 1767 divákov.



Dunajská Streda: Popovič – Csinger, Brunetti, Oritz – Gruszkowski (82. Blaško), Herc (68. Vitális), Bajo (46. Jenčuš), Bösze (58. Bernát), Mendez – Almási (82. Bassey), Trusa



Michalovce: Sahinovič – Taraduda (86. L. Šimko), Volanakis, Dzocenidze, Bahi – Bednár, Zubairu (90+2. Šimamura), Mušák (46. Danko) – Adekunle (46. Ikoba), Marcin, Kyziridis (88. Acosta)

Dunajská Streda 23. novembra (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda prehrali v sobotňajšom zápase 15. kola Niké ligy na domácom ihrisku s MFK Zemplín Michalovce 0:1. Víťazný gól strelil v 59. minúte Stanislav Danko. Zemplínčania zdolali mužstvo zo Žitného ostrova prvýkrát od júla 2021 a v tabuľke si so 17 bodmi upevnili deviatu priečku, DAC má o päť bodov viac a patrí mu 4. miesto.Michalovce zaznamenali prvý triumf na pôde Dunajskej Stredy od svojho postupu do najvyššej slovenskej súťaže v roku 2015. Rozhodujúci moment sa zrodil po necelej hodine hry, keď z aktivity Alexandrosa Kyziridisa ťažil zakončujúci Danko. Tridsaťročný stredopoliar prišiel do hry po zmene strán. Hostia mohli vyhrať aj o dva góly, ale v 77. minúte pomohla DAC-u žrď po strele Kyziridisa.