FC DAC 1904 Dunajská Streda remizoval s MFK Ružomberok v 19. kole

FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok 0:0



ŽK: Hahn, Dimun, Krstovič - Mojžiš. Rozhodovali: I. Kružliak - Pozor, Štrbo, bez divákov



Dunajská Streda: Jedlička - Blackman, D. Kružliak, Muhamedbegovič, Davis - Balič, Dimun - Sharani, Schäfer, Ciganiks (65. Andzouana) – Hahn (65. Krstovič)



Ružomberok: Krajčírik - Fabiš, Luka, Mojžiš, Madleňák – Gerec (74. Rymarenko), Luterán, Kochan (79. Dopater), Regáli (79. Ďungel) – Múdry (66. Šefčík), Boďa (74. Bobček)





Na snímke zľava Martin Regáli, Matej Kochan (obaja MFK) a Zuberu Sharani (DAC) v zápase 19. kola Fortuna ligy vo futbale FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok v piatok 17. decembra 2021. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Na snímke zľava Matej Madleňák (MFK) a Zuberu Sharani (DAC) v zápase 19. kola Fortuna ligy vo futbale FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok v piatok 17. decembra 2021. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Dunajská Streda 17. decembra (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda remizovali v piatkovom domácom stretnutí 19. kola Fortuna ligy s MFK Ružomberok 0:0.Prípravu Ružomberka na zápas narušila absencia hlavného trénera Petra Struhára, ktorý mal pozitívny test na koronavírus a musel ísť do izolácie. Jeho miesto na lavičke zaujal asistent Peter Tomko. Zápas sa vyvíjal dobre najmä pre Dunajskú Stredu. V 9. minúte pohrozil Dimun, keď po Balićovom rohovom kope poslal loptu z 10 metrov tesne nad. Na druhej strane Regáli dostal loptu v strede ihriska, postupoval na bránku aj pomedzi obrancov a ľavačkou nastrelil žrď. V 18. minúte zahrozil aj Hahn, ale domáci útočník z ostrého uhla prekopol bránku. O minútu neskôr Schäferovu ďalekonosnú strelu musel Krajčírik vyraziť na roh. V 22. minúte Davis mohol zahrávať priamy kop z pravej strany, ale loptu poslal priamo do rúk Krajčírika. Prvá polhodina patrila Dunajskej Strede, ktorá viackrát pritlačila Ružomberok, navyše DAC bol nebezpečnejší. V 36. minúte Balič poslal dlhý center na Ciganiksa, ktorý z ľavej strany z prvej vystrelil, ale namieril tesne nad. O minútu neskôr sa ozval aj Ružomberok, keď sa po dlhej lopte dostal pred bránku Gerec, ale zblízka nedokázal prekonať Jedličku. V 45. minúte Ružomberčania mohli zahrávať priamy kop z hranice pokutového územia a Fabiš parádnou strelou trafil brvno. Bola to najväčšia šanca Liptákov na skórovanie v prvom polčase.Úvod druhého polčasu priniesol futbal medzi šestnástkami. V 54. minúte Luterán vyslal strelu z 25 metrov, zasiahnuť musel Jedlička. O dve minúty neskôr po Davisovom centri hlavičkoval Hahn do rúk Krajčírika. V 57. minúte po akcii Schäfera a Blackmana sa lopta na päťke dostala k Hahnovi, ktorý z prvej vystrelil, loptu z bránkovej čiary vykopol Fabiš. V 69. minúte Sharani dostal výbornú loptu na ľavej strane, po jeho spätnej prihrávke z prvej vystrelil Balič, ale Krajčírik bravúrne chytal. V 87. minúte po Baličovom rohovom Krstović hlavou trafil brvno. V 92. minúte Bobček výborne prešiel na ľavej strane, odrazenú loptu Rymarenko poslal vedľa bránky. Ku koncu sa už skóre zápasu nezmenilo, bitka o tretie miesto nemá víťaza. Domáci brankár Jedlička si opäť udržal čisté konto, neinkasoval už piaty zápas za sebou - 450 minút.