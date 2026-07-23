Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 23. júl 2026Meniny má Oľga
< sekcia Šport

FC Hibernian nevstúpil úspešne do 2. predkola Konferenčnej ligy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Výrazný krok smerom k postupu do 3. predkola vykonal HJK Helsinki.

Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Futbalisti škótskeho tímu FC Hibernian nevstúpili úspešne do 2. predkola Konferenčnej ligy. V prvom stretnutí dvojzápasu prehrali na pôde kosovského FC Malisheva 0:2.

Výrazný krok smerom k postupu do 3. predkola vykonal HJK Helsinki. Na domácej pôde si poradil so severoírskym tímom FC Coleraine 5:0.



Konferenčná liga - 2. predkolo, prvé zápasy:

AEK Larnaka – Beitar Jeruzalem 0:1 (0:0)

Raków Čenstochová – FC Valletta 3:1 (0:1)

RFS Riga – FC Vestri 4:1 (3:0)

BATE Borisov – FC Sion 1:1 (1:1)

Dinamo Tbilisi – Žalgiris Vilnius 3:0 (3:0)

FC Santa Coloma – Rapid Viedeň 1:3 (0:0)

GAIS Göteborg – FC Nordsjälland 1:0 (1:0)

FC Vitebsk – Sutjeska Nikšič 3:0 (2:0)

Universitatea Kluž – Brann Bergen 2:2 (0:1)

Zimbru Kišiňov – FC Noah 1:1 (1:0)

FK Panevežys – Tobol Kostanaj 1:1 (1:0)

VSC Debrecín – Pjunik Jerevan 1:0 (0:0)

Dila Gori – Apollon Limassol 0:4 (0:2)

Flora Tallinn – The New Saints 1:0 (1:0)

HJK Helsinki – FC Coleraine 5:0 (2:0)

Paide Linnameeskond – FK Zira Baku 1:0 (0:0)

FC Malisheva – FC Hibernian Edinburgh 2:0 (1:0)

FC Alaškert – CFR Kluž 1:1 (1:0)

FK Liepaja – Austria Viedeň 0:2 (0:1)




.

Neprehliadnite

Program TASR TV je bohatší o nové relácie

ALFÖLDY: Nikto nie je v tímovom športe viac ako kolektív

ZRÚTIL SA ARMÁDNY VRTUĽNÍK: Jeden vojak zomrel, štyria sú zranení

SMRTEĽNÁ NEHODA PRI ČUNOVE: Už chytili muža, ktorý mal zraziť cyklistu