< sekcia Šport
FC Hibernian nevstúpil úspešne do 2. predkola Konferenčnej ligy
Výrazný krok smerom k postupu do 3. predkola vykonal HJK Helsinki.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Futbalisti škótskeho tímu FC Hibernian nevstúpili úspešne do 2. predkola Konferenčnej ligy. V prvom stretnutí dvojzápasu prehrali na pôde kosovského FC Malisheva 0:2.
Výrazný krok smerom k postupu do 3. predkola vykonal HJK Helsinki. Na domácej pôde si poradil so severoírskym tímom FC Coleraine 5:0.
Výrazný krok smerom k postupu do 3. predkola vykonal HJK Helsinki. Na domácej pôde si poradil so severoírskym tímom FC Coleraine 5:0.
Konferenčná liga - 2. predkolo, prvé zápasy:
AEK Larnaka – Beitar Jeruzalem 0:1 (0:0)
Raków Čenstochová – FC Valletta 3:1 (0:1)
RFS Riga – FC Vestri 4:1 (3:0)
BATE Borisov – FC Sion 1:1 (1:1)
Dinamo Tbilisi – Žalgiris Vilnius 3:0 (3:0)
FC Santa Coloma – Rapid Viedeň 1:3 (0:0)
GAIS Göteborg – FC Nordsjälland 1:0 (1:0)
FC Vitebsk – Sutjeska Nikšič 3:0 (2:0)
Universitatea Kluž – Brann Bergen 2:2 (0:1)
Zimbru Kišiňov – FC Noah 1:1 (1:0)
FK Panevežys – Tobol Kostanaj 1:1 (1:0)
VSC Debrecín – Pjunik Jerevan 1:0 (0:0)
Dila Gori – Apollon Limassol 0:4 (0:2)
Flora Tallinn – The New Saints 1:0 (1:0)
HJK Helsinki – FC Coleraine 5:0 (2:0)
Paide Linnameeskond – FK Zira Baku 1:0 (0:0)
FC Malisheva – FC Hibernian Edinburgh 2:0 (1:0)
FC Alaškert – CFR Kluž 1:1 (1:0)
FK Liepaja – Austria Viedeň 0:2 (0:1)
AEK Larnaka – Beitar Jeruzalem 0:1 (0:0)
Raków Čenstochová – FC Valletta 3:1 (0:1)
RFS Riga – FC Vestri 4:1 (3:0)
BATE Borisov – FC Sion 1:1 (1:1)
Dinamo Tbilisi – Žalgiris Vilnius 3:0 (3:0)
FC Santa Coloma – Rapid Viedeň 1:3 (0:0)
GAIS Göteborg – FC Nordsjälland 1:0 (1:0)
FC Vitebsk – Sutjeska Nikšič 3:0 (2:0)
Universitatea Kluž – Brann Bergen 2:2 (0:1)
Zimbru Kišiňov – FC Noah 1:1 (1:0)
FK Panevežys – Tobol Kostanaj 1:1 (1:0)
VSC Debrecín – Pjunik Jerevan 1:0 (0:0)
Dila Gori – Apollon Limassol 0:4 (0:2)
Flora Tallinn – The New Saints 1:0 (1:0)
HJK Helsinki – FC Coleraine 5:0 (2:0)
Paide Linnameeskond – FK Zira Baku 1:0 (0:0)
FC Malisheva – FC Hibernian Edinburgh 2:0 (1:0)
FC Alaškert – CFR Kluž 1:1 (1:0)
FK Liepaja – Austria Viedeň 0:2 (0:1)