FC Kolín sa musí ešte minimálne tri týždne zaobísť bez útočníka Utha

Kolín 23. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub 1. FC Kolín sa bude musieť ešte minimálne tri týždne zaobísť bez útočníka Marka Utha. Tridsaťročný spoluhráč slovenského reprezentanta Ondreja Dudu sa musí podrobiť drobnému chirurgickému zákroku, informovala DPA.



Kolín v úvode sezóny prišiel už o druhého hrotového hráča. O Anthonyho Modesteho natrvalo po tom, ako prestúpil do konkurenčnej Borussie Dortmund. Napriek týmto absenciám "capkovia" figurujú po troch kolách Bundesligy na ôsmej priečke a zatiaľ neprehrali. Uth sa zranil koncom júla v zápase 1. kola Nemeckého pohára proti Regensburgu.



V horšej pozícii ako v domácej súťaži je Kolín v Európskej konferenčnej lige. Doma prehral 1:2 s Fehérvárom a vo štvrtkovej odvete play off v Maďarsku ho čaká doháňanie manka v snahe prebojovať sa do skupinovej fázy.