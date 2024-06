FC Košice nastúpi v príprave proti AS Rím, Trnka: Bude to výzva

Košice 12. júna (TASR) - Futbalisti FC Košice nastúpia v prípravnom období proti trojnásobnému majstrovi talianskej ligy AS Rím. Duel, ktorý je na programe v pondelok 22. júla, bude podľa prezidenta košického klubu výzva pre hráčov i nový realizačný tím. Zároveň pôjde o symbolický krst Košickej futbalovej arény (KFA) po jej úplnom dokončení.



Presný čas zápasu ešte nie je známy a košický klub ho spoločne s cenami vstupeniek i ďalšími informáciami zverejní v nasledujúcich dňoch. Pre vlaňajšieho nováčika Niké ligy pôjde o vítané spestrenie prípravy na sezónu 2024/2025. "Bola to práca KFA a nie FC Košice, no boli sme pripravení akceptovať tento termín zápasu. Je to týždeň pred (ligovým) zápasom s Dunajskou Stredou, takže aj tak by sme na ten termín hľadali súpera. Máme k tomuto súperovi veľký rešpekt, ale aj za neho hrajú futbalisti z mäsa a kostí. Konfrontácia s takýmto tímom nám ukáže naše možnosti a to, na čom musíme pracovať. Verím, že atmosféra na tribúnach bude fantastická," uviedol prezident FC Košice Dušan Trnka. Rímsky AS sa do Košíc vráti po 15 rokoch. Presne 20. augusta 2009 s ním remizovali 3:3 v zápase Európskej ligy.



Tri góly do bránky talianskeho giganta, prípadne cennú remízu či iný dobrý výsledok by si Trnka želal aj tentoraz: "Treba bojovať, veriť a podať maximálny výkon. Je to prípravný zápas pred ligou a v jeho čase už bude mať naše mužstvo natrénované. Svoju rolu môže zohrať aj domáce prostredie a zostava AS Rím."



Podľa prezidenta košického klubu môže príchod európskeho klubu zvučného mena znamenať začiatok tradície. "Je to reálne. Dnes funguje futbalový biznis tak, že ak sú šikovní manažéri pripojení na správnych ľudí, tak môžu prísť zvučné kluby. Ako problém sa môže ukázať termín, keďže je v kalendári málo priestoru, v ktorom by sa takéto zápasy mohli konať. Každý manažér alebo prezident klubu sníva o vysnívanom súperovi. Pre mňa je to Liverpool, no je otázka, či je to reálne," poznamenal Trnka.



Generálny riaditeľ KFA Peter Schmiedl priblížil pozadie príchodu AS Rím do Košíc: "Dlho sme rozmýšľali nad tým, ako poňať slávnostné otvorenie Košickej futbalovej arény. Páčila sa nám predstava pozvať klub, ktorý už hral v Košiciach. Preto sme oslovili Spartu Praha, ale i ďalšie kluby, proti ktorým hral 1. FC Košice v Lige majstrov. Voľba padla na AS Rím, ktorý je veľmi korektný partner. Je známy tím, že takéto zápasy hráva v kvalitnej zostave a neposiela do nich B-tím. Potrebovali si iba overiť, či je v Košiciach lepšie ihrisko než pred 15 rokmi. Vstupné bude začínať na úrovni 15 eur. Bude dostupné pre všetkých a keďže chceme, aby prišli rodiny s deťmi a aby bolo vypredané, tak to nepreženieme," uviedol Schmiedl pre TASR.